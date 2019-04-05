В МИД России выступили за единство и суверенитет Ливии
- РИА Новости
Отмечается, что диалог состоялся по инициативе ливийской стороны.
«В ходе беседы Сияла выразил серьёзную озабоченность в связи с поступающей информацией о реализации планов по наступлению на столицу Триполи частей Ливийской национальной армии», — уточнили в пресс-службе МИД России.
По словам Сиялы, такое развитие событий может привести к «весьма тяжёлым последствиям».
В свою очередь, Богданов подтвердил позицию Москвы о поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.
Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал избегать военных столкновений в стране.