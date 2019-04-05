В МИД России выступили за единство и суверенитет Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел правительства национального единства Ливии Мухаммедом Сиялой, в ходе которого стороны обсудили ситуацию, складывающуюся в стране.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе ливийской стороны.

«В ходе беседы Сияла выразил серьёзную озабоченность в связи с поступающей информацией о реализации планов по наступлению на столицу Триполи частей Ливийской национальной армии», — уточнили в пресс-службе МИД России.

По словам Сиялы, такое развитие событий может привести к «весьма тяжёлым последствиям».

В свою очередь, Богданов подтвердил позицию Москвы о поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал избегать военных столкновений в стране.