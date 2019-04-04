Группа стран во главе с США призвала к деэскалации в Ливии

Группа стран во главе с США выразила обеспокоенность ситуацией в Ливии в связи с наступлением сил маршала Халифы Хафтара на столицу Триполи.

«Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Гарьяна в Ливии и призывают все страны к немедленной деэскалации напряжённости, которая вредит перспективам политического урегулирования при посредничестве ООН», — приводит совместное заявление пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что в настоящий момент «военные выступления и угрозы односторонних действий только увеличивают риск того, что Ливия скатится обратно в хаос».

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.