Группа стран во главе с США призвала к деэскалации в Ливии

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Группа стран во главе с США выразила обеспокоенность ситуацией в Ливии в связи с наступлением сил маршала Халифы Хафтара на столицу Триполи.
Группа стран во главе с США призвала к деэскалации в Ливии
  • ©pixabay.com

«Правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Гарьяна в Ливии и призывают все страны к немедленной деэскалации напряжённости, которая вредит перспективам политического урегулирования при посредничестве ООН», — приводит совместное заявление пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что в настоящий момент «военные выступления и угрозы односторонних действий только увеличивают риск того, что Ливия скатится обратно в хаос».

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

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