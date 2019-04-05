Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

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Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливии. Об этом информирует AFP.

«Совет Безопасности ООН соберётся за закрытыми дверями в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливии после того, как лидер восточных сил в охваченной войной североафриканской стране приказал своим войскам начать наступление на Триполи», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

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