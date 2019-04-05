МИД России призвал остановить военные операции в Ливии

Министерство иностранных дел России присоединилось к призывам Генсека ООН Антониу Гутерреша остановить военные операции в Ливии.

«Присоединяемся к этому призыву. Считаем, что всем вовлечённым ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернётся новыми жертвами и разрушениями», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также ведомство подтвердило безальтернативность политического урегулирования в Ливии.

Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром.