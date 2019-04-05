МИД России призвал остановить военные операции в Ливии
- РИА Новости
«Присоединяемся к этому призыву. Считаем, что всем вовлечённым ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернётся новыми жертвами и разрушениями», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Также ведомство подтвердило безальтернативность политического урегулирования в Ливии.
Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром.