МИД России призвал остановить военные операции в Ливии

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Министерство иностранных дел России присоединилось к призывам Генсека ООН Антониу Гутерреша остановить военные операции в Ливии.
МИД России призвал остановить военные операции в Ливии
  • РИА Новости

«Присоединяемся к этому призыву. Считаем, что всем вовлечённым ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернётся новыми жертвами и разрушениями», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также ведомство подтвердило безальтернативность политического урегулирования в Ливии.

Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром.

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