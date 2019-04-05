Генсек ООН встретился с ливийским маршалом Хафтаром
- РИА Новости
Об этом сообщает France 24.
Отмечается, что они проводят встречу в ливийском Бенгази.
По имеющимся данным, Гутерреш во время переговоров с Хафтаром намерен обсудить ряд вопросов, чтобы не допустить эскалации военной конфронтации в Ливии.
Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящий момент находится под контролем правительства национального согласия. В связи с этим Великобритания запросила проведение срочной встречи СБ ООН.