Генсек ООН встретился с ливийским маршалом Хафтаром

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что они проводят встречу в ливийском Бенгази.

По имеющимся данным, Гутерреш во время переговоров с Хафтаром намерен обсудить ряд вопросов, чтобы не допустить эскалации военной конфронтации в Ливии.

Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящий момент находится под контролем правительства национального согласия. В связи с этим Великобритания запросила проведение срочной встречи СБ ООН.