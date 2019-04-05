Генсек ООН встретился с ливийским маршалом Хафтаром

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром.
Генсек ООН встретился с ливийским маршалом Хафтаром
  • РИА Новости

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что они проводят встречу в ливийском Бенгази.

По имеющимся данным, Гутерреш во время переговоров с Хафтаром намерен обсудить ряд вопросов, чтобы не допустить эскалации военной конфронтации в Ливии.

Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящий момент находится под контролем правительства национального согласия. В связи с этим Великобритания запросила проведение срочной встречи СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить