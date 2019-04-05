Африканский союз призывает найти мирное разрешение ситуации в Ливии

Короткая ссылка
Алжирский дипломат Смаил Шерги, комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности, заявил, что в организации надеются, что противоборствующие стороны в Ливии смогут начать диалог и найдут возможность мирно разрешить сложившуюся в стране ситуацию.
Африканский союз призывает найти мирное разрешение ситуации в Ливии
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, нам придётся вести переговоры со всеми (сторонами конфликта. — RT), военный путь не поможет найти долгосрочное решение... Они вели диалог через ООН, через нас, но я считаю, что всё ещё есть возможность найти мирное решение», — отметил Шерги.

Он добавил, что в свете новых обстоятельств всем заинтересованным в стабилизации ситуации в Ливии сторонам придётся «удвоить усилия», чтобы добиться проведения национального объединительного форума, который должен состояться 14—16 апреля в ливийском Гадамесе.

Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить