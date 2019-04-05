Африканский союз призывает найти мирное разрешение ситуации в Ливии
- Reuters
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Я думаю, нам придётся вести переговоры со всеми (сторонами конфликта. — RT), военный путь не поможет найти долгосрочное решение... Они вели диалог через ООН, через нас, но я считаю, что всё ещё есть возможность найти мирное решение», — отметил Шерги.
Он добавил, что в свете новых обстоятельств всем заинтересованным в стабилизации ситуации в Ливии сторонам придётся «удвоить усилия», чтобы добиться проведения национального объединительного форума, который должен состояться 14—16 апреля в ливийском Гадамесе.
Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.
Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.