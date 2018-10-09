«Государство превратилось в рассадник терроризма»: как Запад пытается урегулировать ливийский кризис

В Совете Федерации раскритиковали публикацию британской газеты The Sun, в которой Россию обвинили в готовности начать военную операцию в Ливии. Сенаторы напомнили, что именно Великобритания и её союзники сыграли дестабилизирующую роль в арабской стране. После свержения Муаммара Каддафи Ливия фактически лишилась государственности: единое правительство отсутствует, а почти половину территории контролируют исламисты. По мнению экспертов, Запад не может справиться с ситуацией без участия России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал статью британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы отправляет войска в Ливию. По его мнению, за подобными обвинениями Лондон скрывает свою роль в разрушении государственности Ливии.

«Оставляя за скобками бредовость самой идеи, приписываемой нашей стране, замечу только, что Ливию в её нынешний хаос (включая вытекающую из этого хаоса трагедию массовой миграции в Европу) ввергли ещё семь лет назад именно британцы с союзниками по НАТО», — написал в Facebook Косачёв.

Глава комитета заявил, что Запад «цинично обманул» Москву в марте 2011 года, когда Россия не наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о создании бесполётной зоны над Ливией. Документ предполагал защиту гражданского населения, но страны — члены НАТО использовали этот запрет для нанесения ударов по позициям войск Муаммара Каддафи.

«Наступили на больное место»

Ранее The Sun опубликовала статью со ссылкой на источник в британском правительстве, в которой говорится, что Москва стремится «превратить Ливию в новую Сирию». С этой целью Россия якобы перебросила спецназ, разместила комплексы «Калибр» и зенитные ракетные системы С-300, а также оборудовала пункты базирования в прибрежных городах Бенгази и Тобруке.

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Собеседник газеты уверен, что Москва собирается поставить под контроль крупный канал нелегальной миграции в Европу и своим военным присутствием создать угрозу Гибралтарскому проливу. В комментарии The Sun председатель комитета по международным делам палаты общин Том Тугендхат заявил, что «Россия хочет открыть новый фронт против Запада в Ливии».

В беседе с RT член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал публикацию The Sun «очередным бредом британских СМИ». Он напомнил, что использование вооружённых сил РФ за рубежом требует согласия парламента, и эта процедура соблюдалась в отношении Сирии и Украины, право на применение войск на территории которой было отозвано в июне 2014 года. Джабаров убеждён, что выпадами в адрес РФ Лондон пытается скрыть трагические последствия свержения Муаммара Каддафи.

«Если, по их мнению, то, что сотворили с Ливией британцы, французы, американцы, — это результат высокой демократии, то они глубоко заблуждаются. Они превратили цветущую страну непонятно во что. Ливия как государство, по сути, не существует и превратилась в рассадник терроризма. Пусть Запад предложит свой сценарий решения этой проблемы», — отметил Джабаров.

Сенатор Игорь Морозов придерживается аналогичной точки зрения. В комментарии RT член Совета Федерации подчеркнул, что Москва никогда не выступала за военный сценарий решения ливийского кризиса.

Также он напомнил, что британские власти практикуют вбросы в СМИ, которые часто не соответствуют действительности.

В беседе с RT сотрудник Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил, что публикация в британской газете отражает истерику, которая царит в истеблишменте Великобритании. Эксперт считает, что Лондон безуспешно ищет пути противодействия сдержанной политике Москвы в ливийском вопросе.

«Подобная истерика — свидетельство того, что мы наступили британцам на больное место», — предположил Балмасов.

В свою очередь, в российском посольстве в Лондоне в шутку предположили, что британские СМИ ждут прихода российских войск в Ливию.

«СМИ Великобритании всё надеются, что Россия придёт и разберёт весь беспорядок, который западная коалиция навела в Ливии за семь лет?» — удивились в дипмиссии.

Do the UK media hope Russia to come and repair the mess-up Western coalition has created in Libya in 7 years? pic.twitter.com/03h3Z2SKFL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 9, 2018

Недальновидная политика

После свержения Муаммара Каддафи Ливия погрузилась в пучину гражданского конфликта. Территория страны была фактически поделена между различными вооружёнными группировками, включая племенные союзы и международные террористические формирования.

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6 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что недальновидная политика Запада стала причиной дестабилизации в Северной Африке и превращения Ливии в оплот террористов.

Сейчас большинство умеренных политических сил страны поддерживает фельдмаршала Халифа Белкасима Хафтара. До конца 1980-х годов он был сторонником Каддафи, а в 1990-е уехал в США и активно сотрудничал с ливийской оппозицией. В марте 2011 года Хафтар вернулся в Ливию, присоединившись к светскому мятежному движению.

Летом 2014 года верные ему войска освободили от джихадистов Триполи, объединившись в Ливийскую национальную армию (ЛНА). В столице были проведены парламентские выборы, на которых исламистские партии потерпели поражение. Однако осенью экстремисты вернулись в город. Органы власти, сформированные при поддержке Хафтара, переместились в Тобрук. Запад Ливии остался под контролем радикалов.

Сейчас в Триполи находится так называемое правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое премьер-министром Фаизом Сараджем. Данный орган исполнительной власти был признан ООН в качестве представителя ливийского государства. Однако единства нет даже между сторонниками Сараджа.

26 августа в Триполи и его окрестностях начались конфликты между двумя проправительственными группировками. В боестолкновениях приняли участие бойцы 7-й пехотной бригады Минобороны ПНС и вооружённого формирования «Суар Триполи», формально подчинённого МВД. К концу сентября жертвами междоусобных разборок стали 115 человек.

Столкновение в Бенгази между исламистами и спецназом Хафтара

Reuters

© Esam Omran Al-Fetori

«Этот конфликт сильно подорвал авторитет Сараджа. Стало очевидно, что он не в состоянии контролировать обстановку даже в столице. Он по-прежнему пользуется поддержкой Великобритании и Италии, но центр силы смещается в сторону Хафтара», — пояснил Сергей Балмасов.

«Выборы будут сорваны»

8 октября глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези пригласил президента РФ Владимира Путина на международную конференцию по Ливии, которая пройдёт в Палермо 12—13 ноября. Как уточнили в МИД РФ, Москва отправит делегацию на мероприятие, однако «уровень и степень участия, его конкретные параметры будут согласованы позднее».

Как отметил Джабаров, Италия пригласила Россию потому, что понимает: авторитет России «может помочь в поиске варианта, который прежде всего устроит ливийский народ».

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«Неудивительно, что Кремль не торопится давать согласие на участие в конференции, которая пройдёт в Палермо, ведь Италия была одним из главных инициаторов свержения Каддафи. Именно с её авиабаз взлетали натовские самолёты. Но что теперь делать с бывшей Джамахирией, в Риме, как и в Лондоне, не представляют. Ставка на ПНС себя не оправдала», — считает Балмасов.

«Я надеюсь, все помнят, что вот этот миграционный взрыв, вот эта волна, которая накрыла Европу, прямо последовала за агрессией против Ливии, которая в нарушение резолюции СБ ООН была предпринята странами НАТО. Мы свою точку зрения выражали тогда, мы предупреждали, что это всё плохо кончится. По-прежнему расхлёбываем последствия, до сих пор. И прежде всего наши коллеги и друзья в Европейском союзе», — заметил глава МИД России Сергей Лавров.

В декабре 2018 года в Ливии должны пройти президентские выборы. Член Совета Федерации Игорь Морозов надеется, что Хафтар и Сарадж смогут создать условия для проведения честного демократического голосования. Однако Балмасов сомневается, что арабская страна обретёт общенационального лидера.

«Велика вероятность, что выборы будут сорваны. А если они состоятся, то победа одного из кандидатов ни к чему не приведёт. Многих начинает устраивать Хафтар, но он не подходит на роль главы государства из-за возраста (75 лет) и проблем со здоровьем. Эта неопределённость прежде всего угрожает безопасности Европы, и потому заставляет Запад так суетиться», — резюмировал Балмасов.