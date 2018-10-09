В посольстве России опровергли сообщения The Sun о желании страны «превратить Ливию в САР»

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В посольстве России в Великобритании опровергли сообщения The Sun о якобы желании Москвы «превратить Ливию в Сирию».
В посольстве России опровергли сообщения The Sun о желании страны «превратить Ливию в САР»
  • Reuters

«Эта публикация не имеет ничего общего с реальностью. Мы рассматриваем её как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

Ранее британские СМИ сообщили, что Россия якобы планирует разместить на востоке Ливии свои войска, чтобы противостоять Западу.

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT сообщения издания.

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