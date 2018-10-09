В Совфеде оценили сообщения о «планах» России превратить Ливию в «новую Сирию»

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT сообщения британских СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить на востоке Ливии свои войска, чтобы противостоять Западу.

«Британская разведка уже неоднократно предоставляла информацию, не соответствующую действительности. Она шла на поводу у ЦРУ, подтверждая якобы наличие химического оружие у Саддама Хусейна. Мир знает, чем всё закончилось, в том числе и извинениями Тони Блэра. Россия не предлагает военные сценарии при урегулировании конфликта, подобного происходящему сейчас в Ливии», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Россия «всегда опирается на нормы международного права и решения Совбеза ООН».

«10 декабря в Ливии выборы. Россия заинтересована, как и весь мир, в том, чтобы к власти пришли политические силы, способные урегулировать весь гражданский конфликт», — отметил Морозов.

Ранее британские СМИ сообщили, что российская сторона якобы планирует разместить на востоке Ливии свои войска, чтобы противостоять Западу.

Посольство России в Лондоне прокомментировало данную информацию.