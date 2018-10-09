Посольство ответило на сообщения британских СМИ о «планах России в Ливии»

Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщения британских СМИ о том, что «российская сторона намерена взять под контроль самый большой поток нелегальной миграции из Ливии в Европу».

«СМИ Великобритании всё надеются, что Россия придёт и разберёт весь беспорядок, который западная коалиция навела в Ливии за семь лет?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Do the UK media hope Russia to come and repair the mess-up Western coalition has created in Libya in 7 years? pic.twitter.com/03h3Z2SKFL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 октября 2018 г.

Как отмечается в приведённых ведомством публикациях британских газет, Россия якобы планирует разместить на востоке Ливии свои войска, чтобы противостоять Западу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой итальянского МИД Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная волна, накрывшая Европу, стала последствием агрессии против Ливии.