Посольство ответило на сообщения британских СМИ о «планах России в Ливии»

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Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщения британских СМИ о том, что «российская сторона намерена взять под контроль самый большой поток нелегальной миграции из Ливии в Европу».
Посольство ответило на сообщения британских СМИ о «планах России в Ливии»
  • Reuters

«СМИ Великобритании всё надеются, что Россия придёт и разберёт весь беспорядок, который западная коалиция навела в Ливии за семь лет?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как отмечается в приведённых ведомством публикациях британских газет, Россия якобы планирует разместить на востоке Ливии свои войска, чтобы противостоять Западу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой итальянского МИД Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная волна, накрывшая Европу, стала последствием агрессии против Ливии.

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