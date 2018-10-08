Лавров напомнил о причинах миграционного кризиса в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези заявил, что миграционная волна, накрывшая Европу, стала последствием агрессии против Ливии.

«Очень логично, что вопрос про Ливию последовал за вопросом про миграцию. Потому что, я надеюсь, все помнят, что вот этот взрыв миграционный, волна вот эта, которая накрыла Европу, прямо последовала за агрессией против Ливии, которая была в нарушение резолюции СБ ООН предпринята странами НАТО. Мы свою точку зрения выражали тогда, мы предупреждали, что это всё плохо кончится. По-прежнему расхлёбываем последствия, до сих пор. И прежде всего наши коллеги и друзья в Европейском союзе», — заявил Лавров.

В ходе пресс-конференции глава МИД Италии сообщил, что 12—13 ноября в Палермо пройдёт международная конференция по Ливии, на которую также приглашён российский лидер Владимир Путин.

Лавров, в свою очередь, отметил, что со своим уровнем участия Россия определится позднее.