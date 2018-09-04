Могерини призвала поддержать предложение ООН о срочной встрече по Ливии

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерина призвала поддержать предложение ООН и провести 4 сентября срочную встречу, посвящённую ситуации в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение дипломатической службы ЕС.

По словам Могерини, эскалация насилия в Триполи подрывает хрупкую ситуацию в стране.

«Мы призываем все стороны позитивно откликнуться на призыв ООН провести срочную посредническую встречу и немедленно прекратить боевые действия», — отметила она.

Кроме того, Могерини заявила, что ЕС будет продолжать сотрудничество с ООН и другими партнёрами для укрепления суверенных институтов Ливии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии.

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