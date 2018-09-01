США, Британия, Франция и Италия осудили эскалацию насилия в Ливии

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В совместном заявлении глав МИД США, Великобритании, Франции и Италии осуждается эскалация насилия в Ливии.
США, Британия, Франция и Италия осудили эскалацию насилия в Ливии
  • Reuters

«Эти попытки ослабить законное правительство Ливии и помешать развитию политического процесса недопустимы», — приводит РИА Новости сообщение.

Внешнеполитические ведомства четырёх стран призывают вооружённые группировки прекратить военные действия и предупреждают, что те, кто подрывает стабильность в Ливии, будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что итальянские власти передадут Ливии 12 военно-морских судов для борьбы с нелегальной миграцией.

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