США, Британия, Франция и Италия осудили эскалацию насилия в Ливии

В совместном заявлении глав МИД США, Великобритании, Франции и Италии осуждается эскалация насилия в Ливии.

«Эти попытки ослабить законное правительство Ливии и помешать развитию политического процесса недопустимы», — приводит РИА Новости сообщение.

Внешнеполитические ведомства четырёх стран призывают вооружённые группировки прекратить военные действия и предупреждают, что те, кто подрывает стабильность в Ливии, будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что итальянские власти передадут Ливии 12 военно-морских судов для борьбы с нелегальной миграцией.