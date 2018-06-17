СМИ: В Ливии захватили одного из авторитетных лидеров «Аль-Каиды»
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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операцией.
Согласно данным источника, Абу Сафьян бен Каму был схвачен в одном из последних укреплений боевиков в городе. Как сообщается, он был взят в плен после того, как у радикалов закончились боеприпасы.
59-летний бен Каму считается одним из самых авторитетных лидеров «Аль-Каиды». Он проходил обучение в тренировочных лагерях Афганистана. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем.
Позднее бен Каму захватили спецслужбы США и поместили в тюрьму Гуантанамо, сообщает канал. В 2007 году он был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать заключение в тюрьме Абу Салим.
В 2011 году бен Каму удалось бежать из тюрьмы, когда Триполи был захвачен повстанцами.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.