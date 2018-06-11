«Третья мировая теория»: к чему привела национализация американского бизнеса в Ливии

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Святослав Князев
45 лет назад в Ливии стартовал процесс национализации имущества американских нефтяных корпораций, за которым последовали масштабные социально-экономические преобразования. По мнению экспертов, Ливия смогла сделать уникальный скачок в развитии — от колониальной территории, на которой сохранялись элементы родоплеменных отношений, до модернизированного государства ХХ века. Однако этот прорыв потребовал создания уникальной системы противовесов, без которой всё, что кропотливо выстраивалось десятилетиями, рухнуло в один момент. Об успехах и бедах ливийской государственности — в материале RT.
«Третья мировая теория»: к чему привела национализация американского бизнеса в Ливии
  • AFP
  • © LEON NEAL

Из тьмы веков

Древняя история Ливии по-своему парадоксальна: с одной стороны, историки всегда обращали на неё внимание, потому что эта страна постоянно взаимодействовала с ведущими мировыми цивилизациями, например Римом и Египтом. С другой стороны, учёные не могут с уверенностью сказать, допустим, откуда взялось коренное население Ливии — берберы. Многие считают их потомками загадочной самобытной цивилизации, существовавшей на территории Сахары.

С VII по XIV век Ливия находилась в составе различных арабских государств. В XVI столетии она побывала под властью испанцев, рыцарей-иоаннитов и османов. Турки закрепись на её территории и предоставили ей широчайшую автономию.

В 1911 году в Ливию под предлогом освобождения страны от османского господства вторглась Италия. Стамбулу на фоне внутриполитической нестабильности было не до защиты отдалённой провинции, и уже через год он уступил Ливию Риму.

  • Вторжение Италии в Ливию, 1911 год
  • © Wikimedia

В Северную Африку начали массово переселяться итальянские колонизаторы, которые получали лучшие земли на побережье. Местное население, которое и так не было богатым, окончательно впало в нищету. Против захватчиков развернулось массовое национально-освободительное движение, однако ливийцам было нечего противопоставить хорошо вооружённой европейской армии. Все попытки создать независимую республику были подавлены в 1920-е годы пришедшими к власти в Италии фашистами.

Итальянцев абсолютно не заботило развитие Ливии. Колония была аграрным краем, в котором существовала лишь примитивная обрабатывающая промышленность. 90% населения оставались неграмотными, образование и здравоохранение находились в зачаточном состоянии.

В 1930-е годы Рим попытался превратить Ливию в плацдарм для расширения своих африканских колоний. Однако в начале Второй мировой войны итальянские части в Ливии были разгромлены британцами и французами. На помощь Италии пришел Третий рейх, а антигитлеровским силам — США.

Вплоть до 1943 года Ливия была полем битвы между англо-американскими и итальяно-германскими войсками. А после разгрома последних превратилась в территорию под управлением западных союзников.

Кстати, в период войны немцы перевезли в Ливию десятки тысяч советских военнопленных, которых привлекали к строительству укреплений. Впоследствии часть из них бежали и присоединились к британской армии, другие были отправлены в Советский Союз, а некоторые остались в Ливии, приняв местные имена. По свидетельствам журналистов, в Северной Африке до сих пор можно встретить местных жителей со славянской внешностью. 

Путь к свободе

С 1943 года британские оккупационные власти пытались «пустить корни» в Ливии. Представители Лондона массово принимали на работу бывших чиновников итальянской колониальной администрации и создавали марионеточные политические организации. Французы, напротив, в своей оккупационной зоне заморозили любую политическую активность и дожидались решения международной общественности по судьбе Ливии.

В 1947 году Италия официально отказалась от прав на свои североафриканские владения и отдала их судьбу в руки держав — победительниц во Второй мировой войне. Советский Союз пытался доказать, что Ливия «созрела» для независимости, но западные страны, державшие в Северной Африке свои войска, аккуратно саботировали процесс создания нового государства, предлагая разделить Ливию на несколько марионеточных политических образований. Тот факт, что в 1948 году британские геологи обнаружили в Ливии нефть, заставил западных политиков ещё более настороженно относиться к идее создания нового независимого государства.

В мае 1949 года по стране прокатилась волна демонстраций под просоветскими лозунгами. Английские военные открыли огонь по манифестантам и провели массовые аресты.

  • Эмир Идрис ас-Сенуси
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Месяц спустя представитель влиятельного местного клана эмир Идрис ас-Сенуси объявил — по согласованию с британцами — о создании независимого государства в области Киренаике. Назревающий раскол страны привёл к новым акциям протеста. На фоне попыток националистов создать в Ливии республику «по инициативе снизу» западные державы пошли навстречу эмиру Идрису и позволили ему 24 декабря 1951 года провозгласить создание независимого Соединённого Королевства Ливия. Уже в следующем году монарх установил в стране жёсткий полицейский режим, ориентированный на Запад. Любая независимая политическая деятельность оказалась под запретом.

Демонстрируя солидарность с другими арабскими странами, которые находились под властью Парижа, вскоре после прихода к власти Идрис вывел с территории королевства французские войска. Зато для англичан и американцев король стремился создать все необходимые условия: англосаксы развивали в Ливии свою военную инфраструктуру и нефтяной бизнес.

Хотя ВВП Ливии рос, Идрис оказался неспособен провести в стране социально-экономические реформы, которые устроили бы народ. Ливийцы были недовольны. В конце 1950-х в городе Себха возник кружок молодых активистов, желавших бороться за социальные преобразования в стране — их воодушевил пример революции 1952 года в Египте.

В этот кружок входил и юный Муаммар Каддафи, выходец из небогатой бедуинской семьи. Изначально подростки попытались участвовать в массовых акциях протеста против режима Идриса, но очень скоро попали под репрессии и сделали вывод о бесперспективности подобных методов борьбы. Вместо митингов и шествий они засели за учебники, чтобы поступить в ведущие учебные заведения и сделать карьеру. Сам Каддафи пошёл учиться в военный колледж и параллельно посещал лекции по истории на вечернем отделении Бенгазийского университета. Окончив учебу в 1965 году, молодой офицер через год занялся подготовкой военного переворота.

  • Муаммар Каддафи, 1969 год
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Дата выступления несколько раз переносилась, и в конце концов революцию назначили на 1 сентября 1969 года, когда Идрис уехал на лечение за границу. Молодым заговорщикам неожиданно помог тот факт, что переворот в Ливии параллельно готовила ориентированная на Лондон и Вашингтон группа офицеров. Когда Каддафи объявил о смене власти в стране, сотрудники западных военных баз искренне посчитали, что это начали действовать их союзники.

Пока американцы и англичане разбирались, что к чему, участники переворота объявили о создании Ливийской Арабской Республики и формировании Совета революционного командования (СРК). Король Идрис сначала попытался обратиться к западным державам с просьбой вернуть его к власти силой, однако массовая поддержка нового режима со стороны народа и соседних арабских стран убедила и свергнутого короля, и Лондон с Вашингтоном в бесперспективности контрреволюции.

Каддафи тем временем заявил о верности СРК принципам свободы и исламского социализма, основанного на догмах Корана, и потребовал вывести с территории Ливии иностранные войска. В 1970 году Великобритания и США были вынуждены эвакуировать свои военные базы.

Расцвет и хаос

Западные державы попытались заявить Каддафи о недовольстве действиями официального Триполи. В ответ 21 июля 1970 года СРК принял закон «о возвращении ливийскому народу узурпированной собственности».

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Национализации в первую очередь подверглось имущество итальянских колонизаторов. Параллельно Каддафи вёл переговоры о сотрудничестве в нефтяной сфере с другими арабскими государствами. 7 декабря 1971 года власти Ливии национализировали собственность компании British Petroleum, а Каддафи, заручившись обещаниями оказания научно-технической поддержки со стороны СССР, 11 июня 1973 года начал национализацию и американского нефтебизнеса. Первой ушла в доход государства Bunker Hunt Oil Company, в августе — сентябре за ней последовали Occidental, Oasis, Continental, Marathon, Amerada, Shell, Exxon, Техасо, Amoseas, Mobil и Standard Oil of California.

Несмотря на возмущение Лондона и Вашингтона, Каддафи очень быстро нашёл покупателей на свою нефть, в том числе и в Европе.

«Это решение было полностью оправданным. Когда к ливийскому государству перешёл контроль над добычей нефти, в страну хлынул поток денег, которым власти Ливии распорядились очень достойно», — рассказал в интервью RT историк и дипломат, бывший посол России в Ливии Алексей Подцероб.

По мнению экспертов, действия Каддафи по отношению к иностранным нефтедобытчикам были вполне логичны.

«Ливийские власти ничего нового не придумали. Путём национализации шёл целый ряд нефтедобывающих государств. Ливийцы были в тренде», — рассказал в беседе с RT руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

С подачи иностранных государств был предпринят ряд попыток свержения Каддафи. Однако долгое время они оставались безуспешными.

Ливийский лидер официально отказался вести страну как по западному капиталистическому, так и по коммунистическому пути развития, выступив с «третьей мировой теорией». Он отрицал парламентаризм и говорил о ненужности политических партий, предлагая заменить их прямой демократией в виде так называемых народных комитетов. А также требовал сделать каждого наёмного работника «партнёром» — совладельцем предприятия, на котором он трудоустроен. В 1977 году государство было преобразовано в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию («страну масс»). Вместо СРК был создан высший народный комитет, в генеральный секретариат которого вошёл Каддафи.

  • Муаммар Каддафи, Ливия в 1980-е годы
  • AFP
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Параллельно за счёт притока средств от продажи нефти в стране проводились масштабные социально-экономические преобразования. С 1970 по 1980 год было построено 180 тыс. новых квартир, позволивших обеспечить жильём 80% нуждавшегося в нём населения. Кроме того, в стране появилось 220 библиотек, 20 культурных центров, 40 спортивных клубов. К началу 1990-х в Ливии возникла развитая медицинская инфраструктура, включавшая 90 больниц, 40 диспансеров, 1200 центров и пунктов неотложной помощи. Были введены льготы для населения, связанные с обеспечением продуктами питания и оплатой коммунальных услуг.

«Ливия сделала огромный скачок. Воодушевлённые примером Египта, ливийцы освободились от колониальной зависимости и отправили на свалку истории монархию, превратив свою страну из территории, на которой сохранялись элементы родоплеменных отношений, в модернизированное государство ХХ века», — рассказал RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Однако при этом государство не смогло преодолеть ряд внутренних и внешнеполитических трудностей.

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Ливия неудачно воевала в Чаде и поддерживала радикальные исламистские группировки, что, как отмечает Кирилл Семёнов, по международным меркам выходило за рамки допустимого. Социальные и материальные блага внутри страны распространялись неравномерно — в зависимости от лояльности той или иной этносоциальной группы по отношению к власти.

В 1980-е годы из-за падения цен на нефть доходы ливийского бюджета сократились, уровень жизни населения несколько снизился, а Каддафи был вынужден начать проводить политику, более лояльную к Западу.

Попытки снова вернуться к независимому политическому курсу и нарастить влияние Триполи в Африке, по словам Дмитрия Егорченкова, привели к тому, что Запад стал подогревать противоречия внутри ливийского общества и содействовать насильственной смене власти в стране. В 2011 году в Ливии начались массовые акции протеста, а вооружённые силы западной коалиции подвергли страну бомбардировкам. Власть Каддафи пала, и 20 октября лидер ливийской революции был убит. Однако мирную жизнь Ливии обрести не удалось. Седьмой год в стране идёт практически непрекращающаяся гражданская война.

«Каддафи создал уникальную политическую систему сдерживания и противовесов, включавшую уникальные политические механизмы — от народных комитетов до племенных традиций, и она позволяла ему достаточно эффективно управлять страной. Как только эта система была разрушена с помощью наших западных «друзей», в Ливии начался и, к сожалению, продолжается до сих пор хаос», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

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