Лавров: Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.

«Мы в контакте со всеми ливийским политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Никогда не пытались, как говорится, ставить на кого-то. Убеждён, что именно так надо действовать и в нынешнем случае», — приводит Интерфакс слова Лаврова.

Он отметил, что Россия выступает против применения боевой авиации против армии ливийского маршала Халифы Хафтара.

Ранее Лавров заявил, что затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности.