Лавров: Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Лавров: Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии
  • Reuters

«Мы в контакте со всеми ливийским политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Никогда не пытались, как говорится, ставить на кого-то. Убеждён, что именно так надо действовать и в нынешнем случае», — приводит Интерфакс слова Лаврова.

Он отметил, что Россия выступает против применения боевой авиации против армии ливийского маршала Халифы Хафтара. 

Ранее Лавров заявил, что затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности. 

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