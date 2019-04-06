Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии

Короткая ссылка
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Текст интервью размещён на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договорённости по параметрам национального примирения», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что российская сторона поддерживает усилия спецпредставителя Генерального секретаря ООН по реализации разработанной «дорожной карты» урегулирования ситуации в Ливии.

Ранее Министерство иностранных дел России присоединилось к призывам Генсека ООН Антониу Гутерреша остановить военные операции в Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить