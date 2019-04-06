Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии
Текст интервью размещён на сайте российского Министерства иностранных дел.
«Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договорённости по параметрам национального примирения», — сказал глава МИД России.
Лавров отметил, что российская сторона поддерживает усилия спецпредставителя Генерального секретаря ООН по реализации разработанной «дорожной карты» урегулирования ситуации в Ливии.
Ранее Министерство иностранных дел России присоединилось к призывам Генсека ООН Антониу Гутерреша остановить военные операции в Ливии.