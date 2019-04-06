Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Текст интервью размещён на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Москва и Каир плотно координируют шаги на ливийском направлении. Наша задача — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договорённости по параметрам национального примирения», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что российская сторона поддерживает усилия спецпредставителя Генерального секретаря ООН по реализации разработанной «дорожной карты» урегулирования ситуации в Ливии.

Ранее Министерство иностранных дел России присоединилось к призывам Генсека ООН Антониу Гутерреша остановить военные операции в Ливии.