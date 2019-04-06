Глава МИД Египта призвал стороны конфликта в Ливии к сдержанности

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Глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность.
Глава МИД Египта призвал стороны конфликта в Ливии к сдержанности
  • Reuters

«Египет призывает все стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

Впоследствии СМИ передавали, что маршал отказался от предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой правительства нацсогласия (ПНС) Фаизом Сараджем в Женеве.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

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