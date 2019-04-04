«Не стесняются в выборе средств»: в МИД РФ заявили о давлении США на Турцию из-за закупки С-400

США оказывают давление на Турцию из-за закупки Анкарой С-400, поскольку Вашингтон преследует свои экономические интересы, заявили в МИД России. Ранее вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс призвал Анкару сделать выбор между НАТО и российскими ЗРК. В свою очередь, в Турции предложили американской стороне выбирать между Анкарой и поддержкой террористов. Ранее глава МИД республики Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что сделка с РФ не подлежит ни обсуждению, ни пересмотру. Аналитики отмечают, что Турция не собирается отказываться от выгодного контракта с Россией, хотя США готовы продолжить оказывать давление на союзника по НАТО.

В Москве не удивлены заявлениями США о контракте РФ и Турции, которая приобрела российские ЗРК С-400. Как подчеркнули в МИД, в политике Вашингтона присутствует экономический интерес. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко.

«Хорошо известно, что сегодня США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам. Какую сферу ни возьми — у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за какого и как голосовать и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены. Здесь американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений, поэтому тот нажим, который США оказывают на Турцию, в этом смысле абсолютно неудивительный», — приводит слова Грушко РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Турция, как и другие союзники, покупала именно американские вооружения.

«Именно для этого, а не для чего-то другого они требуют увеличения до 2% военных бюджетов европейцев», — отметил замглавы МИД.

По словам Грушко, выполнение этого требования увеличит бюджет НАТО до «космической суммы» в $400 млрд, почти $100 млрд из которых пойдут на приобретение американских вооружений.

«При этом США прямо заявляют, что сделают всё, чтобы не допустить развития европейского независимого, автономного от американцев военно-промышленного комплекса. В частности, производства европейских танков, боевых самолётов, кораблей и так далее», — подчеркнул Грушко.

«Мы не откажемся от этого решения»

Сделка по поставкам комплексов С-400 не подлежит ни обсуждению, ни отмене, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Это завершённая сделка, решённый вопрос. Мы не откажемся от этого решения», — приводит слова министра Интерфакс.

Дипломат подчеркнул, что никто не в силах заставить Анкару сделать выбор между Западом и Россией.

Ранее в США заявили о намерении приостановить участие Турции в программе F-35 из-за закупки С-400.

«Соединённые Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, Министерство обороны (США. — RT) начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения планирования и устойчивости цепочки поставок F-35. Мы разрабатываем вторичные источники поставок для произведённых в Турции деталей», — заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

Позднее вице-президент США Майк Пенс фактически поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими комплексами С-400.

«Президент США дал ясно понять, что мы не станем бездействовать, пока союзники НАТО покупают оружие у наших противников, которые угрожают сплочённости нашего альянса», — написал Пенс в Twitter.

Он отметил, что Турция должна выбрать, «хочет ли она оставаться важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же Анкара готова рисковать сохранностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения».

В свою очередь, Турция в ответ призвала Вашингтон сделать выбор между союзничеством с Анкарой и поддержкой террористов. Об этом заявил вице-президент Фуат Октай. Можно предположить, что политик имел в виду сотрудничество США с курдскими формированиями в Сирии, которые в Турции всегда считали террористическими.

«Соединённые Штаты должны сделать выбор. Хотят ли они остаться союзником Турции или рисковать нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать оборону своего союзника по НАТО против своих врагов», — написал Октай в Twitter.

The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies? — Fuat Oktay (@fuatoktay06) April 3, 2019

«Анкара отвечает чётко и жёстко»

Также накануне состоялись переговоры между госсекретарём США Майком Помпео и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых Госдеп выпустил заявление. В нём отмечается, что Вашингтон «выразил озабоченность» в связи с покупкой С-400 Анкарой.

Однако МИД Турции заявил, что эта информация «не отражает содержания» встречи.

«Опубликованное сегодня заявление Государственного департамента было, очевидно, подготовлено до проведения встречи», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря турецкого внешнеполитического ведомства, заявление Госдепа о встрече «содержит вопросы, которые на ней даже не затрагивались». Анкара призвала Белый дом подходить к таким заявлениям «более внимательно».

Турции довольно легко аргументировать своё решение о покупке российских ЗРК, поскольку в прошлом Анкара была готова закупить американские системы Patriot, однако США оказались не заинтересованы в сделке, указал в беседе с RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

«Что касается давления, Анкара на него отвечает чётко и жёстко в рамках международного права и тех договорённостей, которые у неё есть с США. Но в целом это совершенно не способствует отношениям между Турцией и США, а только охлаждает их», — сказал эксперт.

По словам Аваткова, нельзя исключать, что американцы будут применять в отношении Турции и другие, более чувствительные методы давления.

Самая первостепенная задача Вашингтона — устранить всех своих конкурентов, как в экономической, так и в военно-политической сфере, отметил политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что США попадают в классическую ловушку, когда начинают развязывать санкции не просто против своих оппонентов-врагов, России и Китая, но и против своих ближайших союзников», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что, если бы санкции действовали против противников США, это бы воспринималось как нечто очевидное и понятное.

«Но когда подобное происходит в отношении союзников, это вызывает ощущение не то что двойных, а я бы сказал — тройных стандартов… Это крайне ошибочная политика вести торговую, санкционную войну по всем фронтам», — сказал эксперт.

Решение Турции приобрести российские ЗРК свидетельствует о том, что Анкара исходит из прагматизма и действует в условиях многополярного мира, «где отсутствует блоковое мышление, где каждый сам за себя, она делает то, что выгодно», считает Блохин.