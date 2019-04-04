«Не стесняются в выборе средств»: в МИД РФ заявили о давлении США на Турцию из-за закупки С-400
- ЗРК С-400 «Триумф»
- © Алексей Мальгавко
В Москве не удивлены заявлениями США о контракте РФ и Турции, которая приобрела российские ЗРК С-400. Как подчеркнули в МИД, в политике Вашингтона присутствует экономический интерес. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко.
«Хорошо известно, что сегодня США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам. Какую сферу ни возьми — у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за какого и как голосовать и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены. Здесь американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений, поэтому тот нажим, который США оказывают на Турцию, в этом смысле абсолютно неудивительный», — приводит слова Грушко РИА Новости.
Дипломат уточнил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Турция, как и другие союзники, покупала именно американские вооружения.
«Именно для этого, а не для чего-то другого они требуют увеличения до 2% военных бюджетов европейцев», — отметил замглавы МИД.
По словам Грушко, выполнение этого требования увеличит бюджет НАТО до «космической суммы» в $400 млрд, почти $100 млрд из которых пойдут на приобретение американских вооружений.
«При этом США прямо заявляют, что сделают всё, чтобы не допустить развития европейского независимого, автономного от американцев военно-промышленного комплекса. В частности, производства европейских танков, боевых самолётов, кораблей и так далее», — подчеркнул Грушко.
«Мы не откажемся от этого решения»
Сделка по поставкам комплексов С-400 не подлежит ни обсуждению, ни отмене, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Это завершённая сделка, решённый вопрос. Мы не откажемся от этого решения», — приводит слова министра Интерфакс.
Дипломат подчеркнул, что никто не в силах заставить Анкару сделать выбор между Западом и Россией.
Ранее в США заявили о намерении приостановить участие Турции в программе F-35 из-за закупки С-400.
«Соединённые Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, Министерство обороны (США. — RT) начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения планирования и устойчивости цепочки поставок F-35. Мы разрабатываем вторичные источники поставок для произведённых в Турции деталей», — заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.
Позднее вице-президент США Майк Пенс фактически поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими комплексами С-400.
«Президент США дал ясно понять, что мы не станем бездействовать, пока союзники НАТО покупают оружие у наших противников, которые угрожают сплочённости нашего альянса», — написал Пенс в Twitter.
Он отметил, что Турция должна выбрать, «хочет ли она оставаться важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же Анкара готова рисковать сохранностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения».
В свою очередь, Турция в ответ призвала Вашингтон сделать выбор между союзничеством с Анкарой и поддержкой террористов. Об этом заявил вице-президент Фуат Октай. Можно предположить, что политик имел в виду сотрудничество США с курдскими формированиями в Сирии, которые в Турции всегда считали террористическими.
«Соединённые Штаты должны сделать выбор. Хотят ли они остаться союзником Турции или рисковать нашей дружбой, объединив силы с террористами, чтобы подорвать оборону своего союзника по НАТО против своих врагов», — написал Октай в Twitter.
The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies?— Fuat Oktay (@fuatoktay06) April 3, 2019
«Анкара отвечает чётко и жёстко»
Также накануне состоялись переговоры между госсекретарём США Майком Помпео и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых Госдеп выпустил заявление. В нём отмечается, что Вашингтон «выразил озабоченность» в связи с покупкой С-400 Анкарой.
Однако МИД Турции заявил, что эта информация «не отражает содержания» встречи.
«Опубликованное сегодня заявление Государственного департамента было, очевидно, подготовлено до проведения встречи», — говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря турецкого внешнеполитического ведомства, заявление Госдепа о встрече «содержит вопросы, которые на ней даже не затрагивались». Анкара призвала Белый дом подходить к таким заявлениям «более внимательно».
Турции довольно легко аргументировать своё решение о покупке российских ЗРК, поскольку в прошлом Анкара была готова закупить американские системы Patriot, однако США оказались не заинтересованы в сделке, указал в беседе с RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.
«Что касается давления, Анкара на него отвечает чётко и жёстко в рамках международного права и тех договорённостей, которые у неё есть с США. Но в целом это совершенно не способствует отношениям между Турцией и США, а только охлаждает их», — сказал эксперт.
По словам Аваткова, нельзя исключать, что американцы будут применять в отношении Турции и другие, более чувствительные методы давления.
Самая первостепенная задача Вашингтона — устранить всех своих конкурентов, как в экономической, так и в военно-политической сфере, отметил политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Очевидно, что США попадают в классическую ловушку, когда начинают развязывать санкции не просто против своих оппонентов-врагов, России и Китая, но и против своих ближайших союзников», — сказал эксперт в беседе с RT.
Он добавил, что, если бы санкции действовали против противников США, это бы воспринималось как нечто очевидное и понятное.
«Но когда подобное происходит в отношении союзников, это вызывает ощущение не то что двойных, а я бы сказал — тройных стандартов… Это крайне ошибочная политика вести торговую, санкционную войну по всем фронтам», — сказал эксперт.
Решение Турции приобрести российские ЗРК свидетельствует о том, что Анкара исходит из прагматизма и действует в условиях многополярного мира, «где отсутствует блоковое мышление, где каждый сам за себя, она делает то, что выгодно», считает Блохин.