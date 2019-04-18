«Повод заработать триллионы»: как в Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне

Британский аналитический центр Chatham House опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия может готовиться к войне. По мнению автора документа, об этом свидетельствует масштабная модернизация российской армии. Как отмечают опрошенные RT эксперты, на Западе поражены успехами отечественного ВПК. Аналитики полагают, что в странах НАТО пытаются создать обоснование для увеличения оборонных расходов. Кроме того, политологи подчёркивают, что западные страны в последнее время подрывают международные соглашения в области контроля за вооружениями.

Британский аналитический центр Chatham House, занимающийся исследованиями в области международных отношений, опубликовал доклад, в котором отмечается, что Россия якобы готовится к войне.

По мнению автора исследования, с которым ознакомился RT, именно поэтому Москва проводит модернизацию вооружённых сил. При этом в документе игнорируется официальная позиция российских властей. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия укрепляет свой оборонный потенциал исключительно для защиты государства. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, РФ выступает за мир и международную стабильность.

«Россия — миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать вооружённые силы», — сказал российский лидер.

Отметим, что среди крупнейших спонсоров аналитического центра Chatham House на сайте организации указано Министерство международного развития Великобритании, также в списке доноров — британский Форин Офис, армия Соединённого Королевства, американская корпорация Lockheed Martin (производитель истребителей F-35) и другие.

В докладе британской организации утверждается, что Россия — это государство, которое «считает себя окружённым врагами, страдает от наследия болезненного исторического опыта».

«Российские вооружённые силы ориентированы на наступательные действия в сочетании с мерами оборонительного характера», — считает автор доклада.

Заявления британского аналитического центра об «агрессивных намерениях» Москвы необходимы, чтобы обосновать траты Лондона на оборону, отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Запад пытается создать обоснование для политики сдерживания России, чтобы заработать на этом триллионы долларов. Ему необходимо оживить свой военно-промышленный комплекс, на который раньше не хватало финансирования», — рассказал он в беседе с RT.

Блохин напомнил, что зачастую работу исследователей аналитических центров оплачивают предприятия ВПК, таким образом лоббируя свои интересы.

Между тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин полагает, что высокие темпы наращивания военного потенциала России потрясли Запад, включая Великобританию, поскольку страны НАТО не ожидали, что Москва совершит такой рывок.

«Они похоронили российские ВС и наши возможности на гибкую реакцию. Однако РФ шокирующими темпами модернизировала вооружение и вернула себе возможность эффективного ответа разными способами, не только с помощью ядерного оружия», — заключил он.

Как отметили в ноябре 2018 года в Министерстве обороны России, за прошедшие шесть лет в ВС РФ значительно возросло количество современных вооружений. Доля новой и модернизированной техники в стратегической ядерной триаде увеличилась с 37% до 81%, в Воздушно-космических силах — с 30% до 73,9%, в Военно-морском флоте — с 52% до 61,9%, в Сухопутных войсках — с 15% до 45,8%. Количество крылатых ракет в армии возросло в 30 раз за счёт поставок комплексов «Искандер-М» и «Калибр».

Вопросы без ответов

Серьёзные опасения вызывает у автора доклада Chatham House ядерный потенциал России. При этом аналитик ссылается на «различные намёки», однако не конкретизирует, о чём идёт речь.

«Советская армия основательно (вероятно, более основательно, чем НАТО) готовилась к ядерному конфликту, однако опасения, связанные с тем, что такой конфликт чреват крахом СССР, не позволяли идти на такой риск. Далеко не ясно, исходят ли из подобных соображений сейчас. Различные намёки указывают на то, что Россия готова применить ядерное оружие в случае масштабного военного конфликта», — утверждается в документе.

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Кроме того, в докладе автор обращается к читателям с вопросами, которые, очевидно, должны подвести их к определённым выводам. Впрочем, эксперт, очевидно, не берёт на себя ответственность самостоятельно эти заключения сформулировать.

«Зачем Россия стала бы тратить немалые деньги на создание оборонительных и наступательных возможностей, предназначенных для ядерной войны, если бы была не готова, или вовсе не собиралась в такой войне участвовать?» — рассуждает британский аналитик.

При этом Москва твёрдо заявляет, что никогда не станет первой наносить ядерный удар.

«Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар, — заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. — Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ. Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить».

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

В то же время в России неоднократно выражали опасения в связи с развалом существующей системы сдерживания вооружений. Об этом, в частности, российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции в декабре 2018 года.

«По сути, мы наблюдём сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который, я уже тысячу раз об этом сказал, тем не менее являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО», — подчеркнул Путин.

Как считает политолог Константин Блохин, в странах НАТО специально говорят о мощном ядерном потенциале России, чтобы форсировать модернизацию собственного ядерного оружия. Он также указал на то, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, Штаты собираются потратить $494 млрд на содержание и совершенствование стратегической ядерной триады до 2028 года.

«Последние тенденции оборонной политики Запада говорят о том, что никто не будет заниматься сокращением наступательных вооружений. Увеличиваются военные бюджеты стран мира, разрываются договоры, в США говорят о создании тактического ядерного оружия», — уточнил Блохин.

Технические работы команды ВВС США в верхней секции межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой

Reuters

© USAF / Airman John Parie

«Неожиданное испытание» для НАТО

В докладе Chatham House также утверждается, что Россия якобы отрабатывает приёмы ведения «войны нового поколения» в Сирии и на Украине.

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«Возможно, Россия считает, что превосходит большинство, а то и всех членов НАТО как минимум в том, что касается разноплановых невоенных аспектов участия в войне нового поколения. В результате Москве может хватить уверенности, чтобы пойти на риск войны с противником, который потенциально — или даже действительно — сильнее её в военном плане», — отмечается в документе.

В то же время автор материала задаётся вопросом, сможет ли Североатлантический союз выдержать «неожиданное испытание» и будут ли его участники держаться вместе в кризисной ситуации.

«С другой стороны, какой уровень боеспособности смогут показать вооружённые силы стран НАТО, когда подвернутся неожиданному испытанию при том, что они на протяжении десятилетий в разной степени отстранялись от полномасштабных военных действий и в большинстве своём подвергались разного рода сокращениям из соображений экономии?» — рассуждает Дик.

Отметим, в 2019 году НАТО исполнилось 70 лет. В преддверии годовщины Оборонный колледж альянса представил прогноз о будущем военного блока. По мнению специалистов, существует три пути развития организации. Примечательно, что в каждом из них Россия рассматривается в качестве противника.

«На базе антироссийской риторики и русофобских настроений в НАТО пытаются объединить участников альянса. Однако, чем сильнее эта тенденция, тем больше будет сопротивление внутри европейских стран. Там понимают, что есть риск повторения сценария Первой и Второй мировых войн, когда все тяготы падут на страны Европы», — считает Алексей Подберёзкин.

Разногласия в альянсе были всегда, и объединить участников под «российской угрозой» вряд ли удастся из-за разных политико-экономических интересов, добавил Константин Блохин.

«НАТО — американский инструмент контроля над Европой, военно-политический блок. Но без угроз нет смысла его существования. После распада Советского Союза в альянсе придумали международный терроризм, а затем переключились на Россию. Однако не всем членам НАТО выгодно такое противостояние», — заключил эксперт.