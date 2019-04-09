«Утрачивает военные преимущества»: в США заявили о неготовности Великобритании к возможному конфликту с Россией

Великобритания не готова к возможному военному противостоянию с Россией, полагают аналитики американского Центра стратегических и бюджетных оценок. Авторы соответствующего доклада считают, что ослабление ВС Соединённого Королевства — следствие уменьшения оборонных расходов. Как указывают эксперты, Лондон теряет прежнее преимущество (в частности, в воздушном пространстве) из-за того, что потенциальные противники — Россия и Китай — активно разрабатывают новейшие виды вооружений. Американская сторона советует ВВС Великобритании наращивать группировку F-35. В беседе с RT военные специалисты подчёркивают, что самый дорогой в мире истребитель не доказал свою эффективность в боях и уже заработал репутацию ненадёжной машины. Они связывают новое «исследование» аналитического центра с тем, что Лондон может отказаться от закупок дорогостоящих самолётов.

В американском Центре стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что Великобритания не готова к возможному конфликту с Россией. По словам аналитиков, вооружённые силы Соединённого Королевства несколько ослабли из-за сокращения военного бюджета, идущего с начала 1990-х годов.

«Многолетние сокращения (оборонного бюджета Великобритании. — RT) привели к значительному уменьшению численности вооружённых сил страны и снижению их боевой устойчивости, необходимой для участия в потенциальном конфликте с Россией или иной ведущей державой», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

Американские аналитики считают, что Великобритания теряет превосходство в военно-воздушных операциях.

«В настоящее время Великобритания утрачивает некоторые свойственные ей военные преимущества, например практически непревзойдённую способность устанавливать господство в воздухе и наносить высокоточные удары», — говорится в докладе.

Отметим, что в числе его авторов — бывший американский военный, экс-заместитель помощника министра обороны США Марк Гунзингер и Лукас Аутенрид, ранее работавший в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США. Центр стратегических и бюджетных оценок частично финансируется Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) и крупнейшими производителями вооружений — Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

По мнению авторов доклада, большие трудности для Королевских ВВС Великобритании могут представлять системы «ограничения и воспрещения доступа и манёвра» (A2/AD — anti-access and area denial) — вооружения, обеспечивающие сдерживание противника. Подобные комплексы активно разрабатывают Москва и Пекин, указывается в документе. В целом под такое определение может подпадать целый ряд современной российской военной техники, в том числе С-400, «Искандер», «Бастион» и др.

В связи с этим Лондону советуют инвестировать в технологии, которые помогут Королевским ВВС противостоять A2/AD. В частности, предлагается разрабатывать гиперзвуковое оружие, а также более активно использовать беспилотники и американские истребители F-35A. Примечательно, что производителем этих самолётов является Lockheed Martin — один из спонсоров CSBA.

«Модернизация (британских. — RT) ВВС, предполагающая наличие способности противостоять угрозам ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD), укрепит возможности НАТО по сдерживанию и поможет во многом компенсировать назревший дефицит военного потенциала. Кроме того, эта мера позволила бы Великобритании сохранить своё привилегированное положение в качестве предпочтительного партнёра США», — заявляют американские аналитики.

Истребитель F-35A ВВС США

Reuters

© Lucas Jackson

«Поднимать американскую экономику»

Соединённые Штаты пытаются заявить об угрозах со стороны России для того, чтобы навязать другим государствам своё вооружение, считает член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

По его словам, Вашингтон позиционирует истребители F-35A как надёжное средство уничтожения российских видов вооружений, в частности ЗРК С-300 и С-400. Однако, как отмечает эксперт, таким образом Соединённые Штаты вводят партнёров в заблуждение, поскольку они не обладают образцами российской техники и, следовательно, не могут провести испытания.

«США формируют образ врага в лице РФ у государств — членов НАТО. А чтобы бороться с Россией, нужна надёжная техника. Если Великобритания не откажется от истребителей, то её примеру последуют и другие члены альянса. И так шаг за шагом они будут поднимать американскую экономику», — добавил Судаков в интервью RT.

Политолог также напомнил, что F-35 считаются самыми дорогими военными самолётами в истории. Однако, по мнению специалистов, техника обладает значительными недостатками, включая проблемы с программным обеспечением.

От закупок F-35 уже отказались Италия и Германия.

Как указывает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, Великобритания принимает активное участие в создании истребителей. По данным, опубликованным на сайте британского правительства, к концу 2022 года Соединённое Королевство должно получить 35 самолётов. При этом страна будет производить 15% от общего мирового заказа, который составляет 255 истребителей. Первую партию F-35 Британия получила в июне прошлого года. 8 апреля стало известно, что Лондон планирует разместить F-35 на Кипре.

«Британцы вложили крупную сумму в проект F-35, за это им было обещано определённое количество самолётов. Однако затем их цена возросла, и Лондон задумался о более дешёвом варианте. К тому же F-35 обладают техническими недостатками», — утверждает Леонков.

Ранее стало известно, что власти Великобритании могут отказаться от покупки F-35 из-за нехватки финансирования Минобороны. В настоящий момент дефицит составляет £7 млрд, но в течение следующих десяти лет эта цифра может удвоиться.

«В Великобритании засомневались, стоит ли покупать F-35. А теперь США фактически пытаются выкрутить британцам руки», — добавил эксперт.

Между тем министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Вашингтон использует лидирующую роль в НАТО, чтобы усилить позиции Соединённых Штатов на мировом оружейном рынке. Политик напомнила, что «статья НАТО о солидарности называется «статья пять», а не статья F-35».

«Меня беспокоит мысль, что сила солидарности в НАТО может быть поставлена в зависимость от покупки того или иного оборудования. Альянс должен быть безусловным, иначе это не альянс», — сказала Парли.

«Нам нужен мир»

Аналитики уверяют, что Россия и Китай якобы готовятся к конфликту, в то время как западные страны наращивают военный потенциал «исключительно для борьбы с терроризмом».

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«Пока Великобритания и большая часть стран Запада были сосредоточены на повышении компетентности их вооружённых сил в сфере борьбы с терроризмом, Россия и Китай готовились к высокотехнологичному межгосударственному конфликту», — считают в Центре стратегических и бюджетных оценок.

При этом российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что растущая военная мощь РФ носит оборонительный характер и не угрожает другим государствам.

«Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер», — отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что вся работа по усовершенствованию вооружённых сил направлена на защиту страны и её жителей.

«Нам нужен мир, и вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не мог помыслить не только об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны», — заявил президент.

Президент России Владимир Путин

Reuters

© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

«Создают напряжённую обстановку»

Как считают американские исследователи, совершенствование британских ВВС поможет НАТО дать отпор в случае «агрессии» со стороны России в Чёрном и Балтийском морях — именно там якобы возможен конфликт.

В докладе отмечается, что в этих регионах расположены российские системы воздушного, наземного и морского вооружения, «предназначенные для поддержки потенциальных военных операций».

«Успех российских военных операций в Грузии, Крыму и на востоке Украины может побудить Москву предпринять аналогичные действия в отношении одной или нескольких стран Балтии. Однако, в отличие от событий в Грузии и на Украине, российская агрессия в Прибалтике может привести к широкомасштабному военному ответу со стороны НАТО», — добавляют аналитики.

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Ранее сотрудники Центра стратегических и бюджетных оценок рассказали, почему столкновение НАТО и РФ произойдёт в Балтийском регионе. Они призвали увеличить военное присутствие США в Европе, чтобы вовремя среагировать на «захват» Прибалтики и Польши.

Нападение на другие государства не входит и никогда не входило в планы России. Об этом неоднократно говорили в Москве. Однако, как поясняют официальные лица, РФ укрепляет западные границы и наращивает там военное присутствие в связи с возросшей активностью НАТО. Как уточнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва и дальше будет реагировать на подобные шаги альянса.

«Разумеется, и впредь будем должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры к российским границам», — отмечал ранее глава МИД.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, США пытаются подтолкнуть Европу к конфронтации с Россией, чтобы помешать реализации экономических проектов, а также разместить на европейской территории ракеты средней дальности.