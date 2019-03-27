«Россия выиграла в Сирии»: почему в Германии обеспокоены ростом влияния Москвы в Восточном Средиземноморье

Военная кампания России в Сирии прошла успешно, считают аналитики из Немецкого института международных отношений и безопасности. RT ознакомился с соответствующим докладом центра. Автор документа убеждён, что Западу следует присоединиться к послевоенному восстановлению арабской республики, иначе Москва сможет ещё больше укрепить влияние в регионе. При этом в докладе указывается, что страны НАТО должны быть готовы сотрудничать с Россией «на определённых условиях». Эксперты, опрошенные RT, полагают, что страны НАТО продолжат настаивать на смене власти в Сирии и хотели бы подключиться к выгодным проектам в республике.

В Немецком институте международных отношений и безопасности отметили успехи Москвы в Сирии. По мнению аналитиков, «Россия в основном выиграла войну в республике» и теперь Западу следует подключиться к восстановлению страны, чтобы не позволить Москве закрепиться в Восточном Средиземноморье.

Такой вывод содержится в докладе о безопасности в регионе, с которым ознакомился RT. Отметим, что немецкий институт готовит рекомендации для правительства ФРГ, а также для ЕС, НАТО и ООН. Организация получает гранты, утверждённые бундестагом в рамках федерального бюджета.

«Что касается проблем, обусловленных ролью государственного субъекта, основным рычагом Запада по их урегулированию остаётся восстановление Сирии. На этом театре Запад должен быть способен помешать России превратить Восточное Средиземноморье в свой «задний двор», но при этом также проявить готовность сотрудничать с Москвой на определённых условиях, чтобы обеспечить устойчивое положение в Сирии», — говорится в докладе.

Кроме того, исследователи считают, что Россия может способствовать тому, что лидером Сирии останется Башар Асад.

«В условиях невмешательства других государств Москва может получить в Сирии военно-морскую базу и авиабазу, а также добиться, чтобы страной продолжал руководить военный преступник, которому никогда не удастся полностью восстановить авторитет на мировой арене, а также кучка жадных до наживы полевых командиров», — пишет автор доклада Немецкого института международных отношений и безопасности.

Ранее ведущие страны Запада (США, Германия, Великобритания и Франция) заявили, что не станут оказывать помощь в восстановлении Сирии, пока в стране не начнётся «подлинный политический процесс».

«Мы ясно заявляем, что не будем рассматривать вопрос о предоставлении какой-либо помощи или поддержки в целях восстановления до тех пор, пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдепа США по случаю восьмой годовщины начала конфликта в САР.

Западные интересы

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, немецкие аналитики призывают в первую очередь руководство ФРГ приступить к выполнению гуманитарной миссии в Сирии, чтобы затем реализовать в арабской республике экономические и социальные проекты, в которых может быть заинтересован Берлин.

«Судя по всему, Асад останется в качестве легитимного правителя, и западным странам придётся с этим смириться. На данном этапе прагматичные немцы намерены запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда без оглядки на США, чтобы получить неплохие позиции для своих компаний в Сирии в будущем», — рассказал политолог в беседе с RT.

Тем временем именно Россия оказывает основную поддержку Сирии в восстановлении объектов инфраструктуры, дорог, водо- и электроснабжения. Москва также организует возвращение беженцев на родину.

«Главная проблема — восстановление страны. И политическое руководство Сирии на это нацелено. Более того, идут процессы налаживания диалога между оппозицией и властью, который поддерживает РФ. Но чтобы восстановить всё разрушенное в ходе конфликта, нужны слаженные действия», — добавил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Сирийские беженцы на ливано-сирийской границе. Июнь 2018 года

Reuters

© Mohamed Azakir

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что восстановление Сирии не волнует западные страны.

«Сирия практически уничтожена, но Запад это не волнует. Они хотят ослабить противника, а потом предложить свою якобы бескорыстную заботу и помощь в восстановлении. Коалиция споткнулась на Сирии. До этого свержение политических режимов шло по плану: Ирак, Ливия, Афганистан. Далее должны были быть САР и Иран», — пояснил он.

По мнению эксперта, Москва не планирует усиливать военное присутствие в Сирии и тем более угрожать странам НАТО.

«У России нет колониальных планов. У нас своя огромная страна, которой надо заниматься. Однако следует поддерживать международный порядок и безопасность в регионе», — заключил Почта.

Российский «вызов»

Однако немецкие аналитики считают, что растущая мощь России в Средиземноморье становится вызовом для Североатлантического альянса. При этом союзники ещё не пришли к единому мнению по поводу ситуации на южном фланге НАТО.

«На южном направлении НАТО сталкивается с двумя категориями рисков. Во-первых, подъём агрессивных негосударственных субъектов, несостоятельность государств и вопросы гуманитарной безопасности. Во-вторых, НАТО необходимо решать проблемы, вызванные наращиванием Россией военного присутствия в Восточном Средиземноморье», — поясняет автор доклада.

Как отмечается в документе, в Средиземноморском регионе необходимо обеспечить безопасность на воде, противодействовать торговле людьми, предотвращать приток террористов в страны альянса, а также «противостоять стремлениям России».

В немецком институте также подчёркивают, что боеготовность РФ усилилась после «интервенции» в Сирию.

Отметим, что Москва действует на территории арабской республики по просьбе законных сирийских властей, поэтому в этом контексте странно говорить об «интервенции».

«В полном соответствии с международным правом, по просьбе легитимного правительства, президента страны было принято решение о начале нашей военной операции», — заявил президент России Владимир Путин.

Беспокойство у аналитиков вызывает и российское вооружение. Так, они обеспокоены использованием крылатых ракет «Калибр». Значительным успехом для Москвы, по оценке автора исследования, оказалось применение ракет с военных кораблей в Каспийском море в 2015 году, а также с подводных лодок в 2015-м и 2017-м.

«НАТО следует обратить внимание на стратегические последствия данной тенденции. Российский ВМФ теперь способен задействовать свои сравнительно небольшие суда для нанесения ударов с помощью обычного вооружения большой дальности, а также посылать свои подводные лодки для атаки стратегических целей на территории противника, при этом не переступая ядерный порог», — говорится в статье немецкого института.

Пуски крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» по объектам ИГ* в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Ранее потенциал ракет оценили в Оборонном колледже НАТО. Использование «Калибров» придало российскому военно-морскому флоту «большую гибкость», отметили эксперты.

«Благодаря «калибризации» модернизированных кораблей (например, ряда больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155) и подводных лодок (например, подводных ракетных крейсеров класса «Антей») советской постройки, а также недавно построенных кораблей — от небольших патрульных судов класса «Василий Быков» до более крупных фрегатов класса «Адмирал Горшков» и многоцелевых подводных лодок класса «Ясень М» — ВМФ России сейчас обладает беспрецедентными возможностями наносить по наземным целям нестратегические удары с использованием ядерных и обычных вооружений», — утверждают в Оборонном колледже.

В Сирии «Калибр» уже доказал свою эффективность. В ближайшие годы Минобороны РФ планирует создать аналогичные ракеты наземного базирования.

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«В течение 2019—2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — рассказал в начале февраля глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Спасатели» НАТО

Опасения в связи с военным присутствием России в Средиземноморье высказывали ранее и в НАТО. Так, в прошлом году официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что блок следит за наращиванием морских сил РФ в регионе.

«НАТО контролирует ситуацию в Восточном Средиземноморье, где Россия развернула значительные силы, включая корабли, оснащённые ракетами», — написала она в Twitter после того, как РФ провела совместные учения ВМФ и ВКС в море.

По словам Лунгеску, «важно, чтобы все стороны в регионе соблюдали сдержанность».

Позиции Североатлантического альянса слабеют после успешной кампании России в Сирии, указывает политолог Юрий Почта. Он отмечает, что НАТО вновь ищет предлог для расширения.

«Свою агрессивную политику НАТО оправдывает «страшной российской угрозой». Два корабля пришли в Средиземное море, и это вызвало скандал и ужас. Это идеологическое прикрытие, чтобы сохранить и увеличить альянс — структуру, контролирующую всех участников», — считает аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.