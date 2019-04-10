«Возросшие риски»: в США призывают страны НАТО увеличить оборонные расходы из-за «российской угрозы»

В Атлантическом совете призвали страны НАТО повысить траты на оборону из-за «возрождения России как стратегической угрозы». По мнению американских аналитиков, альянсу следует укреплять позиции на Балтике, а также в Черноморском и Североатлантическом регионах. В докладе, с которым ознакомился RT, отмечается, что партнёры США должны быть готовы к участию в конфликтах и за пределами Европы. Как полагают опрошенные RT эксперты, американская сторона пытается использовать миф о «российской угрозе», чтобы добиться от союзников увеличения военных расходов и навязать им оборонные контракты.

Государствам — участникам НАТО следует увеличить оборонные расходы, в том числе из-за «возрождения России как стратегической угрозы». Об этом заявили в Атлантическом совете — американском аналитическом центре.

Как отмечается в материале, с текстом которого ознакомился RT, НАТО необходимо усилить оборону в Балтийском, Черноморском и Североатлантическом регионах.

«Сейчас у НАТО в приоритете должна быть реструктуризация стратегии по расходованию ресурсов, в соответствии с которой страны-члены целенаправленно увеличили бы расходы до уровня, соответствующего первоочередным приоритетам альянса в области обороны и безопасности», — говорится в документе.

Автор доклада — бывший помощник замминистра обороны США Уэйн Шрёдер — считает, что возрастающая военная мощь России влияет на сложившийся баланс сил. И в связи с этим он призывает НАТО разработать новый курс для всех 29 стран-участниц и восстановить «боевой образ мышления», соответствующий «развивающейся угрозе».

«Действуя как классическая ревизионистская держава, Россия демонстрирует готовность идти на возросшие риски, пренебрегая своими обязательствами относительно суверенитета, территориальной целостности и верховенства закона, — в нарушение всех основополагающих принципов, изложенных в Хельсинском заключительном акте, принятом в целях достижения прочного мира в Европе», — подчёркивает Шрёдер.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не угрожает другим государствам.

«Россию называют чуть ли не главной угрозой для США — это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные, дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — подчёркивал ранее российский лидер.

Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, представители стран Североатлантического альянса «активно используют миф о российской угрозе». Он напомнил о возросшей разведывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. В 2018 году самолёты ВКС РФ более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.

Ту-22М3

РИА Новости

© Александр Тарасенков

В беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что на Западе миф о «российской угрозе» часто используется, чтобы обосновать увеличение военных расходов. Он полагает, что Соединённым Штатам необходимо продавать боевую технику, а Европе — объяснять жителям необходимость больших трат на оборону.

«Союзникам НАТО надо как-то оправдываться, почему они, как вассалы, выполняют волю Вашингтона и покупают навязанную им технику, хотя у некоторых стран есть своя военная промышленность. Ситуацию нагнетают для жителей Европы, за чей счёт и приобретается вооружение», — сказал Литовкин.

Кроме того, как ранее писал RT, западные аналитики используют миф о якобы агрессивно настроенной России ещё и для того, чтобы объяснить смысл существования Североатлантического альянса. Так, накануне 70–й годовщины образования военного блока Оборонный колледж НАТО представил три сценария будущего альянса. Примечательно, что в каждом из них Россия рассматривается как противник.

Покупка лояльности

В Атлантическом совете указывают на существенный разрыв в возможностях США и их европейских союзников, который может неблагоприятно повлиять на обороноспособность НАТО.

По мнению автора доклада, участники блока должны не только защищать свои рубежи, но и готовиться к борьбе за пределами Европы. В этой связи Шрёдер приводит слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

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«Чтобы Европа для США была полезным и предпочтительным партнёром, европейские союзники также должны повысить готовность своих вооружённых сил к развёртыванию и обзавестись военными ресурсами, необходимыми для оказания поддержки в ходе операций за пределами Европы», — цитируют Расмуссена в аналитическом центре.

Как отмечается в докладе, «недостаток оперативных средств» альянса нужно преодолеть, инвестируя в закупки, исследования и инфраструктуру. Вместе с тем рекомендуется «наращивать потенциал развёрнутых оборонительных сил и средств с перспективами дальнейшего роста в целях противодействия усложняющимся угрозам, исходящим от России».

По мнению опрошенных RT политологов, в данный момент европейские союзники НАТО вряд ли значительно увеличат траты на оборону по требованию США по двум причинам: во-первых, они осознают отсутствие угрозы со стороны РФ, а во-вторых, американское вооружение зачастую стоит неоправданно дорого.

«Лоббисты военно-промышленного комплекса не упускают случая, чтобы создать так называемые угрозы и получить заказы, а также одобрение со стороны народа и политиков. Однако американское оружие очень дорогое, а по соотношению цена — качество оно полностью проигрывает российскому. Это бесполезные траты», — подчеркнул профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

Вице-президент США Майк Пенс

Reuters

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Отметим, что в рамках НАТО страны обязуются ежегодно выделять на военные расходы 2% от ВВП. Согласно данным, представленным Атлантическим советом, в прошлом году это обязательство выполнили лишь семь из 29 стран — США (3,39%), Великобритания (2,15%), Греция (2,22%), Польша (2,05%), Литва (2%), Латвия (2,03%) и Эстония (2,07%).

Соединённые Штаты тратят значительную часть оборонного бюджета на содержание зарубежного контингента. Однако в будущем Вашингтон планирует переложить эти траты на плечи принимающих стран. Этого, по крайней мере, добивается президент США Дональд Трамп.

Как стало известно ранее, он разработал формулу расчёта выплат. Предполагается, что за присутствие американских военных государства должны заплатить полную стоимость их содержания и ещё половину этой суммы — «цена + 50%». При этом «преданные курсу США» союзники смогут рассчитывать на скидку.

Устали от давления

Тем временем в Евросоюзе всё чаще говорят о необходимости создания европейской армии, не зависящей от Соединённых Штатов. С такой инициативой, в частности, выступал президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, не полагаясь полностью на Соединённые Штаты», — заявил ранее Макрон.

В рамках Евросоюза уже действуют несколько форматов оборонной интеграции. Например, Европейский корпус — тактическое соединение, базирующееся в Страсбурге. Однако его единственная развёрнутая часть насчитывает всего 5 тыс. человек.

«Европа давно устала от давления США на тему военных расходов. Недовольства проявлялись ещё при Бараке Обаме и продолжаются при Трампе. Евросоюз устал от его хамства и постоянных требований денег», — считает Олег Матвейчев.

Он добавил, что страны ЕС начинают сопротивляться американскому давлению: реализуются неугодные США экономические проекты, а значительная часть населения высказывается в поддержку РФ.