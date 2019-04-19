«Нужны победы во внешней политике»: почему США ввели новые санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

Дональду Трампу нужны новые внешнеполитические победы в преддверии президентских выборов 2020 года. Так эксперты отреагировали на очередной пакет санкций, введённых Вашингтоном против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Под ограничения попали венесуэльский Центробанк, никарагуанские высокопоставленные лица, кубинские компании, также был ограничен въезд на Кубу для американских граждан и сокращён лимит денежных переводов в республику из США. При этом советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что эти три страны Латинской Америки ждёт неминуемый крах. Как отмечают аналитики, действия Вашингтона направлены на то, чтобы ещё больше обострить венесуэльский кризис и расширить своё влияние в регионе.

Соединённые Штаты ввели ряд новых санкций против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Под ограничительные меры Вашингтона попал венесуэльский Центробанк — об этом 17 апреля заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я также рад объявить о новых санкциях в отношении Центрального банка Венесуэлы, призванных ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США», — цитирует Болтона ТАСС.

Он также добавил, что эти меры Вашингтона должны стать серьёзным предупреждением, в том числе и для России.

«Эти шаги против Центрального банка Венесуэлы должны стать серьёзным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро», — приводит заявление советника президента США по нацбезопасности РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции США «аморальными».

«Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам ещё больше силы», — приводит РИА Новости слова венесуэльского лидера.

В венесуэльском МИД заявили, что не оставят без ответа новые ограничительные меры Вашингтона.

«Эти действия, которыми они кичатся, являются преступлением против человечности. Предпримем действия», — написал министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что подобные экономические санкции, направленные против народа республики, неприемлемы.

Белый дом ввёл санкционные ограничения и против Никарагуа, в чёрный список попали сын никарагуанского лидера и вице-президент центральноамериканской страны, а также местный банк Banco Corporativo SA.

Как говорится в заявлении Минфина США, ограничительные меры введены за «коррупцию и нарушение прав человека».

Болтон объявил о введении новых санкций и в отношении Кубы — американцам теперь запрещено посещать эту страну, если у них нет там родственников. США вновь уменьшили лимит денежных переводов на Кубу до $1 тыс. на человека за период в три месяца. Также были введены ограничения против пяти компаний, связанных якобы с кубинской разведкой.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Reuters

© Joshua Roberts

На меры Вашингтона отреагировал кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Третий раздел (санкций. — RT) не хуже первого и второго, которые находятся в портфеле действий против всего народа Кубы. Никто не заберёт у нас ни соблазном, ни силой родину, которую отцы завоевали для нас. Кубинцы не сдаются», — отметил Бермудес на своей странице в Twitter.

В своём заявлении Болтон также окрестил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тираний» и предрёк республикам скорый крах.

В российском МИД считают действия Вашингтона против трёх стран Латинской Америки незаконными.

«Мы встревожены продолжающимися действиями США в отношении государств Латиноамериканского региона. Видим реализацию установки на оказание, с нашей точки зрения, абсолютно противозаконного, нелегитимного санкционного и иного воздействия», — цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Он также добавил, что Соединённые Штаты преследуют определённую цель — они хотят «добиться изменения политического курса указанных государств в нужном Вашингтону направлении».

Обнулить Обаму

США преследуют политические цели, вводя новые санкции против трёх латиноамериканских государств, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.



«Вашингтону нужны победы во внешней политике, которых они пытаются достичь лёгким путём — за счёт применения санкций против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Нынешнее руководство США не приемлет всё, что делала предыдущая администрация Обамы, поэтому Соединённые Штаты сейчас отменяют или изменяют политику своих предшественников», — отметил Рогулёв в разговоре с RT.

Он также добавил, что последние действия Вашингтона необходимо расценивать и как «средство внутриполитической борьбы».

«Трамп хочет улучшить свой имидж перед предстоящими выборами 2020 года — свергнув сразу трёх «диктаторов», глава Белого дома надеется укрепить свои позиции», — заявил эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

По мнению Рогулёва, предыдущие меры Вашингтона по введению санкций против Венесуэлы и поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо не принесли США никаких результатов — «демонтировать» режим действующего президента республики Николаса Мадуро не удалось, поэтому на текущем этапе Белый дом пытается расширить своё влияние в Латинской Америке, а также не оставляет попыток обострить ситуацию в Венесуэле.

«Сейчас американское руководство перешло на долговременную политику по расширению своего влияния в Латиноамериканском регионе — Соединённые Штаты решили наказать Кубу и Никарагуа за помощь Венесуэле и повлиять на ситуацию в Боливарианской Республике», — констатировал Рогулёв.

Он также добавил, что США пытаются воспользоваться моментом и укрепить своё влияние в Латинской Америке, пока маятник в ряде стран качнулся вправо: в Бразилии, Аргентине и Эквадоре к власти пришли консервативно настроенные политические деятели.

Как отмечает главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, своим санкционным пакетом против трёх латиноамериканских стран США добиваются изменения политики этих государств, противодействующих Белому дому.

«Раньше Вашингтон действовал сам против режима на Кубе, старался минимизировать действия в отношении контрагентов и кубинских партнёров. Сегодня же Соединённые Штаты действуют более решительно — посредством санкций проводят свою политику и мобилизуют другие страны на борьбу с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа», — заявил Травкин в беседе с RT.

«Враждебная мера»

Как отмечают аналитики, США ввели новые санкции против трёх латиноамериканских государств прежде всего для того, чтобы оказать ещё большее воздействие на Боливарианскую Республику и обострить кризис в этой стране.

Напомним, 5 апреля в американском Минфине заявили о применении санкционных ограничений против 34 судов венесуэльской нефтедобывающей госкомпании PDVSA, а также двух организаций, которые поставляют нефть из Венесуэлы на Кубу. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В сообщении также отмечается, что глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин возложил вину за венесуэльский кризис на Гавану.

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«Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле», — приводит ведомство его слова.

Позже в венесуэльском МИД заявили, что санкции Соединённых Штатов против PDVSA подвергают опасности жизни и здоровье сотен граждан республики, которые получают лечение за границей. В ведомстве также назвали меры Вашингтона «вопиющим нарушением прав человека».

По мнению Юрия Рогулёва, «нападая» на союзников Венесуэлы, Вашингтон одновременно хочет усложнить ситуацию в самой Боливарианской Республике.

«США своими действиями хотят ещё больше изолировать Венесуэлу», — отметил Рогулёв.

Он также добавил, что санкции против венесуэльского Центробанка имеют исключительно политических характер.

«Центральные банки — главные регуляторы финансово-экономических отношений и не зависят от правительства, они политикой не занимаются. Американские санкции против них — враждебная мера», — заявил эксперт.

Владимир Травкин разделяет подобное мнение и отмечает, что действия Вашингтона сразу против трёх стран Латинской Америки неслучайны.

«Белый дом пытается ещё больше обострить ситуацию в Боливарианской Республике. Все происходящие события в Латинской Америке связаны между собой», — отметил эксперт.

Разочарование партнёров

Действия Вашингтона по введению новых санкций в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа получат в целом негативную оценку со стороны партнёров США, считают эксперты.

Так, в канадском МИД заявили, что «разочарованы» мерами Соединённых Штатов по искам к иностранным компаниям, которые работают на объектах, изъятых Кубой после революции 1959 года.

«Мы полностью защитим интересы канадцев, осуществляющих законную торговлю с Кубой и инвестиции», — приводит слова министра иностранных дел Канады Кристины Фриланд CBC.

Она также добавила, что Оттава «рассмотрит все варианты ответа на это решение США».

«С тех пор как Вашингтон объявил в январе о пересмотре Раздела III, правительство Канады регулярно взаимодействует с правительством США, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий для канадцев — опасений, которые давно и хорошо известны нашим партнёрам из Соединённых Штатов», — отметила Фриланд.

Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд

Reuters

© Chris Wattie

По мнению Владимира Травкина, выступая с протестом против санкций США в отношении Кубы, Канада проводит самостоятельную политику.

«Оттава думает о своих экономических интересах — ей не нравятся действия США, которые направлены на ущемление прав её предприятий на Кубе. Представители канадских фирм осуществляют поездки в республику, в то время как у американцев нет такой возможности. Несмотря на то что Канада — ближайший сосед и союзник США, у неё есть и своя позиция», — сообщил эксперт.

Санкции против Кубы и Никарагуа «не будут иметь поддержки у союзников» Вашингтона, считает Юрий Рогулёв.

«Меры американской стороны не получат положительный отклик от союзников США, включая Канаду и ЕС, которые активно работают на Кубе и в Никарагуа», — заявил эксперт.

«Объединиться против общего врага»

Несмотря на то что санкционные ограничения со стороны США создадут определённые трудности Венесуэле, Кубе и Никарагуа, эти страны всё же в состоянии «объединиться против общего врага» и выстроить эффективную работу по противодействию таким мерам американской стороны, считает Владимир Травкин.

«Эти три страны Латинской Америки попытаются опереться на поддержку тех государств, с которыми они в хороших отношениях. Стороны в дальнейшем могут консультироваться и координировать совместные действия, чтобы противодействовать агрессивной политике США», — отметил Травкин.

По его мнению, легче всего с давлением США будет справляться Куба, которая неоднократно сталкивалась с подобными действиями американской стороны.

«У Гаваны уже есть опыт противостояния враждебным действиям Вашингтона — кубинцы боролись с санкциями тем, что развивали отношения с Канадой, Испанией, Францией и другими странами. Учитывая, что Куба противостоит Соединённым Штатам уже более полувека, кубинцы найдут способ справиться с новыми санкциями», — заявил эксперт.

Подобное мнение разделяет и Юрий Рогулёв.

«Куба уже прошла военную блокаду и интервенцию, попытки уничтожения лидеров, диверсионные акты. Гаване, у которой устойчивый политический режим, будет трудно, но она вновь сможет преодолеть давление со стороны США», — заключил Рогулёв.

Соединённые Штаты делают ставку на «долгое экономическое удушение» Венесуэлы, однако у южноамериканской страны ещё есть достаточный запас прочности, отмечает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин в беседе с RT.

«Вашингтон просто продолжает свою санкционную политику без надежды на то, что она даст какие-то плоды. Сейчас Мадуро удалось выровнять ситуацию в Боливарианской Республике — её экономика не рушится, есть валюта на покупку продовольствия. Страна занимается продажей нефти, в которой заинтересованы Россия и Китай. Венесуэльское правительство находит страны, с которыми можно взаимодействовать и которые не побоятся американских санкций», — заключил эксперт.