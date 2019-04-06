«Атака на экономический суверенитет»: что известно о новых санкциях США против Венесуэлы

Власти Венесуэлы назвали новые санкции США за поставку нефти на Кубу атакой на промышленность и суверенитет, а также заявили, что Вашингтон не помешает сотрудничеству двух независимых государств. Каракас намерен подготовить юридический ответ Вашингтону. Ранее Минфин США объявил о введении ограничительных мер против венесуэльских компаний и 34 кораблей нефтяного гиганта PDVSA. На Кубе действия Соединённых Штатов назвали «экономическим пиратством» и попыткой украсть ресурсы Венесуэлы. Для Белого дома санкции — единственный способ заставить суверенные государства принять невыгодные решения, отметили в Госдуме. Эксперты уверены, что Вашингтон и дальше будет искать новые рычаги экономического давления на Каракас, чтобы дестабилизировать экономику и привести к власти своего ставленника.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух венесуэльских компаний, занимающихся поставками нефти на Кубу, и 34 кораблей государственной нефтяной компании PDVSA.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)», — указывается в заявлении на сайте ведомства.

Американская сторона возложила вину в сложившейся ситуации на Кубу. Так, по словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, «Куба была основной силой, подтолкнувшей Венесуэлу к кризису».

В свою очередь, в МИД Венесуэлы заявили, что считают новые санкции США неприемлемыми. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Венесуэла в очередной раз заявляет, что никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами, и предупреждает, что ответит (на санкции. — RT) юридическим путём», — говорится в сообщении.

Руководитель венесуэльского МИД Хорхе Арреаса назвал санкции «атакой на венесуэльскую нефтяную промышленность и на её экономический суверенитет».

Действия Вашингтона осудили и официальные лица в Гаване. Глава МИД Кубы Бруно Родригес высказался о новых ограничительных мерах в отношении Венесуэлы как об «экономическом пиратстве».

«Я решительно отвергаю новые меры экономического пиратства, принятые Вашингтоном, чтобы нанести ущерб Венесуэле и украсть её ресурсы. Они проиграют», — написал дипломат в Twitter.

Denuncio escalada de agresiones “monroístas” de #EEUU contra #NuestraAmérica y el uso de mentiras escandalosas contra #Cuba. Rechazo enérgicamente nuevas medidas de piratería económica adoptadas por Washington para dañar a #Venezuela y robar sus recursos. Fracasarán. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 6, 2019

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT заявил, что у Соединённых Штатов нет каких-то иных способов надавить на суверенные государства и принудить их к невыгодным для себя решениям.

«Учитывая, что у них есть интерес замкнуть все потоки, связанные с нефтью на себя, они будут стараться ограничить деятельность чужих нефтяных компаний. Это элемент недобросовестной конкуренции со стороны американцев», — сказал парламентарий.

Он отметил, что такой подход дискредитирует США как надёжных партнёров в мировом бизнесе и вредит американскому имиджу.

По просьбе Гуаидо

Неназванный американский чиновник позднее уточнил, что инициатором новых санкций стали представители Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиционных сил.

«Мы действовали по запросу Национальной ассамблеи Венесуэлы в вопросе введения санкций в отношении этих компаний и некоторых из их судов, а также 34 судов PDVSA, также задействованных в этих поставках», — приводит его слова РИА Новости.

Эти сведения подтвердил и самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуаидо. Он подчеркнул, что его сторонники стремятся полностью остановить поставки нефти на Кубу.

«Вместе с нашими союзниками мы уже принимаем меры для того, чтобы нефть венесуэльцев перестала уходить на Кубу», — написал он в Twitter.

En coordinación con nuestros aliados ya estamos ejecutando medidas para impedir que el petróleo de los venezolanos siga desviándose hacia Cuba.



Los usurpadores no seguirán robando nuestros recursos para sostener el modelo oscuro que nos trajo a esta tragedia.



¡Vamos con todo! https://t.co/NzCeiHPrrO — Juan Guaidó (@jguaido) 5 апреля 2019 г.

На фоне сообщений о новых санкциях против Венесуэлы появилась информация, что США рассматривают возможность военного вторжения в Боливарианскую Республику. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Дипломатические инструменты в распоряжении США исчерпываются из-за последних действий (президента Венесуэлы Николаса. — RT) Мадуро, что оставляет нам более широкое использование экономических инструментов и экономического давления… и также военный вариант, который, как говорил президент (США Дональд. — RT) Трамп, находится на столе. И это очень серьёзный вариант, результат, который никто не хотел бы видеть», — сказал он.

«Арест Хуана Гуаидо (провозгласившего себя президентом Венесуэлы. — RT) приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — добавил представитель администрации.

Политолог Александр Асафов придерживается точки зрения, что экономический рычаг давления — чуть ли не единственная мера, которая есть у Соединённых Штатов против Николаса Мадуро.

«Все стороны конфликта это понимают, поэтому США будут и дальше действовать в данном направлении в поиске новых возможностей что-либо заблокировать, наложить санкции», — сказал эксперт в беседе с RT.

Reuters

© Miraflores Palace/Handout

По его словам, США настроены дестабилизировать экономику и жизнь страны, чтобы привести к власти своего ставленника, «носителя внешней легитимности» Хуана Гуаидо.

«Американский сценарий быстрой смены власти не реализовался, но от своей идеи они не отказались. Мадуро абсолютно прав в оценке действий США. Это преступление в контексте международного права», — заключил политолог.

Угрозы санкциями

Напомним, что спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента в январе этого года. В этом статусе его признали США, страны Европы и значительная часть государств региона.

Однако Россия, Китай, Турция, Куба и некоторые другие страны указывают на тот факт, что Мадуро — законный президент Венесуэлы. При этом Москва неоднократно отмечала, что Вашингтон пытается при помощи венесуэльской оппозиции свергнуть руководство Боливарианской Республики.

При этом руководство Соединённых Штатов неоднократно допускало военный сценарий передачи власти в Венесуэле. Так, 20 марта президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с бразильским лидером Жаиром Болсонару заявил, что «все возможности открыты», отвечая на вопрос о военной интервенции в Венесуэлу.

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В то же время Москва продолжает сотрудничать с Каракасом. Так, 24 марта в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты, которые, как подчеркнули в Москве, занимаются реализацией договорённостей о военно-техническом партнёрстве двух стран.

Однако Трамп заявил, что России следует покинуть Болиарианскую Республику и подчеркнул, что его администрация рассматривает для этого «все варианты».

Его советник по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что США предостерегают страны за пределами Западного полушария от размещения военных в Венесуэле.

«Мы будем считать такие провокационные действия прямой угрозой международному миру и безопасности региона», — сказал он.

В России отметили, что попытки изменить позицию Москвы при помощи санкций выглядят «нелепо».

«Попытки напугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Вновь высокомерно объявляется, что у них «все опции на столе». В этой связи неплохо бы, к примеру, узнать, что делают многочисленные американские военные инструкторы в соседней с Венесуэлой Колумбии?».