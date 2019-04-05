В Венесуэле заявили о подписании с Россией 11 соглашений стратегического характера

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Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес заявил, что венесуэльская и российская стороны подписали 11 соглашений стратегического характера.
В Венесуэле заявили о подписании с Россией 11 соглашений стратегического характера
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Twitter.

«В результате работы межправительственной комиссии высокого уровня Россия — Венесуэла было подписано 11 соглашений стратегического значения, связанных с нефтью, финансам, сельским хозяйством, торговлей, культурой, образованием, наукой и техникой», — написал политик.

Он добавил, что стороны обсудили ряд других вопросов, в частности энергетику, рыболовство и медицину.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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