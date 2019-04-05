В Венесуэле заявили о подписании с Россией 11 соглашений стратегического характера

Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес заявил, что венесуэльская и российская стороны подписали 11 соглашений стратегического характера.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Twitter.

«В результате работы межправительственной комиссии высокого уровня Россия — Венесуэла было подписано 11 соглашений стратегического значения, связанных с нефтью, финансам, сельским хозяйством, торговлей, культурой, образованием, наукой и техникой», — написал политик.

11 acuerdos de importancia estratégica son suscritos en Comisión Mixta de Alto Nivel Rusia Venezuela: Petróleo, finanzas, agricultura, comercio, cultura, educación y ciencias y tecnología. Subcomisión especial electricidad y pesca. Apoyo en medicamentos e insumos @NicolasMaduro. pic.twitter.com/s0ECCOQtKo — Ricardo Menéndez (@rmenendezp) 5 апреля 2019 г.

Он добавил, что стороны обсудили ряд других вопросов, в частности энергетику, рыболовство и медицину.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.