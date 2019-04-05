Пенс заявил о намерении США ввести санкции против 34 судов PDVSA
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Об этом сообщает Sputnik.
«По указанию президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 судов, которыми владеет или пользуется PDVSA, а также двух компаний, которые переправляют венесуэльскую нефть на Кубу», — сказал Пенс.
В конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.