Пенс заявил о намерении США ввести санкции против 34 судов PDVSA

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.

Об этом сообщает Sputnik.

«По указанию президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 судов, которыми владеет или пользуется PDVSA, а также двух компаний, которые переправляют венесуэльскую нефть на Кубу», — сказал Пенс.

В конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.



