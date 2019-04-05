Пенс заявил о намерении США ввести санкции против 34 судов PDVSA

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Пенс заявил о намерении США ввести санкции против 34 судов PDVSA
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Об этом сообщает Sputnik.

«По указанию президента Дональда Трампа США введут санкции против 34 судов, которыми владеет или пользуется PDVSA, а также двух компаний, которые переправляют венесуэльскую нефть на Кубу», — сказал Пенс.

В конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. 

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.


 

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