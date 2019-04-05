«Под контролем США»: зачем НАТО втягивает в свою орбиту страны Латинской Америки

Статус партнёров Североатлантического альянса может быть предоставлен некоторым латиноамериканским странам, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сейчас он есть у Колумбии, в марте президент США Дональд Трамп предлагал сотрудничество с блоком Бразилии. За инициативой расширить связи НАТО с государствами Южной Америки стоят американцы, считают эксперты. Они также полагают, что таким образом США намерены усилить своё влияние и реформировать альянс, сделав его глобальным, способным отстаивать интересы Вашингтона по всему миру.

Североатлантический альянс заинтересован в развитии партнёрских отношений со странами Латинской Америки, заявил 4 апреля Столтенберг в интервью агентству Reuters. На сегодняшний день у НАТО подписано соглашение о партнёрстве только с одним государством региона — Колумбией.

«Разумеется, мы готовы рассмотреть возможность установления партнёрских отношений с другими странами Латинской Америки, что создаст платформу или основу для тесного практического и политического сотрудничества», — сказал Столтенберг.

Генсек напомнил, что партнёром НАТО признаётся страна, не входящая в альянс, но тесно сотрудничающая с ним.

Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что для руководящих структур НАТО система партнёрства — это способ повысить собственную значимость и влияние.

«Поэтому альянс развивает и расширяет программу глобального партнёрства. Он стремится играть как можно более важную роль при решении мировых проблем безопасности, роль самого главного оборонного союза», — полагает эксперт.

Однако инициатива альянса развивать партнёрство с латиноамериканскими странами исходит от США, уверены эксперты.

«За этим решением стоит Вашингтон. США чётко проводит политику по продвижению своих интересов через альянс на страны Латинской Америки», — подчеркнул в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

Американский интерес

В расширении партнёрских связей НАТО заинтересованы в первую очередь США. По мнению Ермакова, именно американцы инициировали латиноамериканский поворот альянса, к которому европейские страны — союзники Вашингтона не очень-то стремятся, так как особых интересов в Латинской Америке у них нет.

«Президент США Дональд Трамп давит на европейских союзников, чтобы они тратили больше денег на оборону, больше участвовали в совместных проектах. Он поставил европейцев перед выбором: либо следовать американскому курсу, либо НАТО перестанет существовать для американцев», — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на то, что южноамериканскую страну, являющуюся самым вероятным кандидатом на получение статуса партнёра, — Бразилию — первыми назвали не руководители структур альянса и не европейские страны — члены НАТО, а американский президент.

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Напомним, 19 марта 2019 года Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару предложил этой латиноамериканской стране теснее сотрудничать с НАТО. Причём, по его словам, это сотрудничество должно быть параллельным с расширением военных контактов страны с США.

«Я также намерен назначить Бразилию «основным союзником вне НАТО», или, возможно, если подумать, даже союзником по НАТО. Придётся поговорить со многими людьми, но, возможно, всё-таки «союзником по НАТО», что значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами», — сказал Трамп.

Столтенберг в своём интервью Reuters также не отрицает, что Бразилия может стать партнёром НАТО.

«Кто-то должен внести такое предложение, и, кроме того, необходим запрос от самой Бразилии», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что для присвоения статуса партнёра НАТО необходимо согласие всех 29 стран, входящих в альянс.

При этом статус основного союзника США вне НАТО, о котором говорил Трамп на встрече с Болсонару, предоставляется исключительно решением американских властей. Эту «привилегию» получают те государства, которые не входят в Североатлантический альянс, но систематически участвуют в совместных с Соединёнными Штатами действиях военного характера: учениях, контртеррористических операциях, научных оборонных разработках. На сегодняшний день основным союзником США вне НАТО в Латинской Америке является только Аргентина. Она получила этот статус в 1998 году.

Против Венесуэлы и БРИКС

Американцы хотят расширить присутствие НАТО в Латинской Америке, чтобы лучше контролировать этот регион, полагают эксперты.

«США нужно, чтобы латиноамериканские лидеры не действовали вразрез американским интересам, не выступали с интеграционными проектами, альтернативными тем, которые одобрены Вашингтоном. Для этого Латинская Америка должна быть под контролем США и структур, в которых американцы играют главную роль, таких как НАТО», — пояснил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.

По мнению аналитиков, сейчас альянс активно используется в противостоянии США с официальным Каракасом. Так, для Колумбии процедура получения статуса партнёра НАТО была начата в 2017 году и завершена в мае 2018 года, в разгар конфликта с соседней Венесуэлой, где в том же месяце прошли президентские выборы, на которых победил Николас Мадуро. Результаты народного волеизъявления Колумбия не признала. Её президент Хуан Мануэль Сантос осудил избрание Мадуро. В феврале 2019 года Колумбия и Венесуэла разорвали дипломатические отношения.

«Тактическая цель Вашингтона — побыстрее подобраться к Венесуэле, забрать её ценные ресурсы. Венесуэла остаётся единственной страной в регионе, которая на сегодняшний день сопротивляется Америке» — отметил Судаков.

Бразилия тоже занимает жёсткую позицию в отношении президента Мадуро. На вашингтонской встрече Трампа и Болсонару оба лидера заявили о необходимости смены власти в Венесуэле. По этому поводу официальный Каракас выступил с протестом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп (слева направо)

Reuters

© Kevin Lamarque

«Правительство Венесуэлы выражает решительное неприятие опасных заявлений президентов США Дональда Трампа и Бразилии Жаира Болсонару, сделанных 19 марта, — цитирует РИА Новости заявление МИД Венесуэлы. — Чрезмерно беспокоит влияние США на Бразилию и Дональда Трампа — на Жаира Болсонару».

Кроме того, как считает Ермаков, расширение партнёрства с НАТО должно серьёзно изменить характер внешней политики Бразилии: она может прекратить свои контакты в рамках БРИКС.

«У пяти стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. — RT) есть стремление к координации своих действий по тем или иным вопросам, хотя они и не создали полноценный экономический или политический союз. Поэтому, конечно, принадлежность к БРИКС серьёзно ограничивает для Бразилии членство или стремление к членству с НАТО», — полагает эксперт.

Он утверждает, что, усиливая сотрудничество с Латинской Америкой через евроатлантические структуры, США стремятся тем самым вытеснить из региона Россию и Китай, а также прервать интеграцию Бразилии в рамках БРИКС.

«Это одна из главных целей Вашингтона», — утверждает Ермаков.

Смена вектора

По мнению экспертов, приглашение латиноамериканских стран к тесному сотрудничеству в НАТО является новой страницей в истории альянса. Он изменится: станет более проамериканским, прекратит расширяться исключительно за счёт европейских стран и, возможно, будет смелее применять силу.

«США теперь нужно, чтобы альянс вышел за район Северной Атлантики. Американцы хотят усилить свои позиции в Латинской Америке, Азии и Ближнем Востоке, потому что это гарантирует им глобальное лидерство. НАТО будет использоваться как инструмент для достижения этой цели», — утверждает Ермаков.

Вероятность того, что ряд стран Латинской Америки станут полноценными членами альянса, довольно велика, считает Чичин.

«Прежде всего в НАТО могут вступить Колумбия и Бразилия, которые проводят проамериканскую политику в Южной Америке», — полагает эксперт.

По его мнению, если в НАТО появятся латиноамериканские страны, альянс станет более проамериканским.

«Вашингтон стремится к тому, чтобы его союзники были единодушны. Но в НАТО сейчас единодушия нет. Франция и Германия ставят вопрос о создании единых европейских вооружённых сил, США серьёзно не ладят с Турцией. В этих условиях чем больше в альянсе проамерикански настроенных стран, тем сильнее голос Вашингтона в НАТО», — уверен Чичин.

Колумбийские солдаты на военном параде в Боготе, 20 июля 2018 года

Reuters

© Carlos Julio Martinez

Также эксперт отмечает, что в лице латиноамериканских стран США получит дополнительную боевую мощь. Причём этих новых партнёров или членов НАТО будет проще, чем европейцев, убедить принять участие в боевых действиях.

«Вначале будет переход на вооружение НАТО, потом — совместные манёвры со странами НАТО. Скоро, я думаю, мы будем свидетелями американо-бразильских или американо-колумбийских учений на границе с Венесуэлой. А потом, возможно, те же войска Колумбии или Бразилии будут участвовать во вторжении в Венесуэлу, а может, со временем, в Никарагуа или на Кубу», — подытожил Чичин.