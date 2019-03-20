«Ревностно относятся к БРИКС»: Трамп предложил включить Бразилию в НАТО

Американский президент Дональд Трамп перед встречей со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что намерен обсудить военное вторжение в Венесуэлу, а также допустил вступление Бразилии в НАТО. Лидер латиноамериканской страны выразил намерение совместно с США «разрешить вопрос с венесуэльской диктатурой». В то же время он отказался от участия в возможной интервенции. По мнению экспертов, Болсонару опасается негативной реакции левого электората, который не поддержал его на президентских выборах. При этом желание Вашингтона добиться включения южноамериканской страны в Североатлантический альянс может быть продиктовано стремлением ослабить БРИКС, указали политологи.

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару военное вторжение в Венесуэлу. Об этом он рассказал журналистам перед двусторонней встречей, которая состоялась во вторник 19 марта.

«Я думаю, что могу говорить за обе страны, все варианты рассматриваются в отношении Венесуэлы», — приводит его слова РИА Новости.

На уточняющий вопрос, идёт ли речь об участии Бразилии в военных действиях, Трамп ответил, что намерен обсудить этот пункт с Болсонару. В свою очередь, бразильский президент выразил намерение помочь США «решить проблему Венесуэлы».

«Насколько возможно нам делать это совместно — разрешить вопрос с венесуэльской диктатурой, — Бразилия более чем настроена и готовы выполнить эту миссию и вернуть свободу и демократию в эту страну», — сказал Болсонару.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность вступления Бразилии в НАТО или заключения другого союзного договора.

«Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом», — подчеркнул Трамп. Он также отметил, что Бразилия может стать крупнейшим союзником вне НАТО.

Бразильские солдаты

Reuters

© Ricardo Moraes

«США нужно предлагать альтернативу»

Такое стремление включить Бразилию в НАТО или заключить с ними иной союз может быть связано с попыткой противостоять блоку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«США очень ревностно относятся к блоку БРИКС. Он расположен практически во всех континентах, которые являются ключевыми. Само сочетание даёт хороший результат, если развивать это сотрудничество. США нужно предлагать заманчивую альтернативу. Сейчас когда США открыто признают, что их интересы — возвращение к доктрине Монро, они начинают шаг за шагом собирать свой задний двор. Они не могут ограничиться попыткой революции в Венесуэле. Они заинтересованы в том, чтобы более плотно подмять под себя Бразилию, Колумбию и постепенно выстраивать отношения с Мексикой», — сказал он RT.

Напомним, что доктрина Монро была принята в XIX веке. Этот документ поначалу разграничивал зоны влияния — Европа не вмешивалась в дела государств обеих Америк и наоборот.

В то же время Болсонару не готов на полноценное участие в военной интервенции, убеждён генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

«Болсанару занимает двойственную позицию: вроде как он с США, а вроде как не очень хочет военной операции. Он хоть и выиграл, но получил негативную реакцию от левого электората. Он, с одной стороны, хочет угодить Трампу, с другой стороны, боится левой реакции. Возможно, Бразилия будет участвовать в этой военной операции, но, возможно, это будут не регулярные войска, а опять же будут создаваться некие вооружённые группировки», — подчеркнул он в беседе с RT.

В эфире телеканала Fox Болсонару подтвердил, что страна не готова принять участие в возможной военной операции против Венесуэлы. Как отмечается, Болсонару ясно дал Трампу понять, что Бразилия не намерена предоставлять солдат для участия в возможной интервенции, так как в этом плане страна «имеет некоторые ограничения»

«Это констатация факта»

Отметим, что в России считают заявления США о возможности военного вторжения в Венесуэлу признанием наличия плана по осуществлению силового вмешательства. Так, об этом в ходе встречи со спецпредставителем США по Боливарианской Республике Эллиотом Абрамсом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не можем воспринимать формулировки США о том, что все варианты разрешения ситуации в Венесуэле рассматриваются, как риторику. Это констатация факта… И, значит, в Вашингтоне, очевидно, есть соответствующие планы, есть наработки по применению военной силы для решения ситуации в Венесуэле при наихудшем раскладе», — сказал он.

«Россия выступает категорически против не только применения военной силы для внешней интервенции, так и против использования силовых методов так называемого низкой интенсивности, когда через границы Венесуэлы могло быть осуществиться вооружение вмешательство с территории соседних стран без задействования крупных контингентов, с использованием полувоенных формирований», — подчеркнул Рябков.

Комментируя высказывание Трампа о вступлении Бразилии в НАТО Рябков напомнил, что аббревиатура альянса расшифровывается как как «Организация Североатлантического договора».

В МИД также отметили расхождение в позициях между Москвой и Вашингтоном по политическому кризису в Венесуэле. При этом Россия исходит из возможности вести диалог с США в соответствии с уставом ООН, подчеркнул Рябков.

«Откровенный и предметный обмен мнениями выявил ряд принципиальных расхождений в оценках причин и истоков нынешнего кризиса в Венесуэле. Тем не менее, в Москве исходят из возможности и целесообразности диалога с США по данной теме в строгом соответствии с Уставом ООН и на основе соблюдения основополагающих принципов международного права», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Абрамс считает, что диалог выявил общее стремление двух государств к мирному урегулированию конфликта.

«Для нас важно мирное разрешение. Мы увидели, что Россия со всей серьезностью подходит к кризису в Венесуэле, в отличие от (президента Венесуэлы Николаса. — RT) Мадуро, особенно учитывая экономический и гуманитарный аспекты», — сказал он.

Однако американская сторона отказывается принимать участие в переговорах в формате Монтевидео, который признаёт Каракас, и в поддержку которого выступает Москва.

«Мы думаем, что форматами, которые могли бы оказать соответствующее содействие налаживанию внутривенесуэльского диалога, могли бы выступить механизм Монтевидео​​​», — сказал Рябков.

Напомним, что механизм Монтевидео был предложен Мексикой, Уругваем, странами Карибского сообщества и Европы. Он подразумевает диалог между оппозицией, возглавляемой объявившим себя врио президента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, и официальными властями страны.