В Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством в дела Венесуэлы, а не своими прямыми обязанностями.

«Функции Джона Болтона должны заключаться в том, чтобы гарантировать безопасность США. Но кажется, что ему платят скорее за бесплодное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы в стиле, который сочетает элементы холодной войны и доктрины Монро», — написал министр в Twitter.

La función de @AmbJohnBolton debería ser garantizar la seguridad de EEUU. Pero parece que alguien le paga más por interferir infructuosamente en asuntos internos de Venezuela, con su vetusto discurso combinando elementos de Guerra Fría y Doctrina Monroe:https://t.co/mJ7GvoSty1 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 29 марта 2019 г.

Таким образом он прокомментировал последнее заявление Болтона, в котором американский политик отметил, что США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».