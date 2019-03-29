В Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы

Короткая ссылка
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством в дела Венесуэлы, а не своими прямыми обязанностями.
В Каракасе заявили о «бесплодном вмешательстве» США в дела Венесуэлы
  • Reuters

«Функции Джона Болтона должны заключаться в том, чтобы гарантировать безопасность США. Но кажется, что ему платят скорее за бесплодное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы в стиле, который сочетает элементы холодной войны и доктрины Монро», — написал министр в Twitter.

Таким образом он прокомментировал последнее заявление Болтона, в котором американский политик отметил, что США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить