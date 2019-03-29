«Проамериканская политика»: почему Бразилия призвала Россию вывести военнослужащих из Венесуэлы

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российских военных необходимо вывести из Венесуэлы, если они находятся там для поддержки президента Николаса Мадуро. Ранее с аналогичным требованием к Москве выступил лидер США Дональд Трамп. В МИД РФ подчеркнули, что в Венесуэле присутствуют лишь специалисты, которые реализуют договорённости в области военно-технического сотрудничества с Каракасом. Кроме того, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность вмешательством других стран в дела Венесуэлы. Эксперты указывают, что Бразилия поддержала попытку государственного переворота в Боливарианской Республике и стремится к сближению с Вашингтоном.

Бразилия призвала Россию вывести военнослужащих с территории Венесуэлы в том случае, если они размещены там в качестве поддержки президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил в интервью Reuters глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

«Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок нахождения Мадуро у власти, то последствием этого будет ещё большая трагедия для Венесуэлы, ещё больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства, способствующие страданиям венесуэльского народа, должны быть устранены», — приводит его слова ТАСС.

Примечательно, что ранее, 27 марта, президент США Дональд Трамп также заявил, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы. Он подчеркнул, что Вашингтон «открыт для всех вариантов», чтобы российские военные специалисты покинули Боливарианскую Республику.

В то же время президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд иностранных государств продолжают открыто вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после оперативного совещания Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

«По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что только народ Венесуэлы имеет право принимать решение о будущем своего государства.

Что же касается российских военнослужащих, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что они находятся в Венесуэле для реализации договорённостей в области военно-технического сотрудничества с Каракасом и останутся там до тех пор, пока в этом будет необходимость.

«Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это всё делается на основе двусторонних договорённостей, — сказала она 28 марта. — Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне».

«В поддержку всего, что говорит Белый дом»

Заявление главы бразильского МИД укладывается в общий вектор внешней политики страны, которую ведёт президент Жаир Болсонару, убеждён заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Новый президент Бразилии проводит явно проамериканскую политику. Поэтому вся его риторика и все заявления будут направлены в поддержку того, что говорит Белый дом, — сказал Чепа RT. — Естественно, там, где американцы теряют свои позиции, они стараются сменить власть и сделать всё что угодно, лишь бы это было в интересах США. При этом национальные интересы, интересы народа этой страны их абсолютно не интересуют».

Также по теме «Ревностно относятся к БРИКС»: Трамп предложил включить Бразилию в НАТО Американский президент Дональд Трамп перед встречей со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару заявил, что намерен обсудить...

Напомним, Бразилия поддержала провозгласившего себя президентом Венесуэлы спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Более того, Болсонару в ходе встречи с Трампом выразил готовность помочь США «решить проблему Венесуэлы».

«Насколько возможно нам делать это совместно (разрешить вопрос с венесуэльской диктатурой), Бразилия более чем настроена и готова выполнить эту миссию и вернуть свободу и демократию в эту страну», — сказал Болсонару 19 марта.

Трамп же допустил, что в будущем Бразилии могут предложить вступить в НАТО.

Таким образом, Бразилию можно отнести к международной коалиции против законных властей Венесуэлы, о намерении создать которую заявлял госсекретарь США Майк Помпео, считает политолог Александр Асафов.

«Безусловно, в той создаваемой региональной антивенесуэльской коалиции, которая пока имеет недекларированный характер, Бразилия тоже участвует, — сказал он в беседе с RT. — Поэтому высказывание по поводу присутствия российских военных, очевидно, маркирует Бразилию как участника с американской стороны».

Бразильско-венесуэльская граница

Reuters

© Bruno Kelly

«Игра за влияние»

Стремление США получить контроль над Бразилией, по мнению Асафова, связано с членством этой страны в БРИКС, где также состоят Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

«Для американцев значимо получить контроль над Бразилией, поскольку Бразилия, например, является страной, входящей в БРИКС. Это такая серьёзная игра за влияние. Для этого американцы увеличивают свой политический вес», — сказал политолог.

Как полагает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон пытается установить с Бразилией более тесные связи.

«Вашингтон использует момент для того, чтобы изменить вектор отношений, который был между США и Бразилией при предыдущем руководстве. Очевидно, что Бразилия очень глубоко втянута в антивенесуэльскую кампанию и, скорее всего, будет втянута ещё больше», — подчеркнул Брутер.