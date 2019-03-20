Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.

Об этом говорится в совместном заявлении Трампа и Болсонару, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили, что США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо вместе с демократически избранной Национальной ассамблеей и народом Венесуэлы в их работе по мирному восстановлению конституционного порядка в Венесуэле», — указано в заявлении.

Также оба лидера заявили о намерении «построить новое сотрудничество между двумя странами с целью повышения благосостояния, укрепления безопасности и содействия демократии».

Ранее Болсонару выразил надежду на участие США в решении ситуации в Венесуэле.