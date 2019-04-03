Трамп допустил, что будет добиваться от стран НАТО выделения на оборону более 2% ВВП

США не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

«Семь из 28 стран оплачивают текущие расходы, остальные подтягиваются… Мы смотрим на уровень в 2% ВВП. И в какой-то момент, мне кажется, он должен будет стать выше, чем этот. Вероятно, должен быть выше», — сказал американский лидер.

Трамп в очередной раз отметил, что «США несут очень большую долю» расходов в Североатлантическом альянсе.

В ноябре Столтенберг заявил, что 11 стран альянса увеличили оборонные расходы до 2% от ВВП.

Президент США неоднократно призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону.