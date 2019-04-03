«Жмут на все рычаги и педали»: как оппоненты Мадуро планируют совершить «электрический переворот» в Венесуэле

В Венесуэле готовится «электрический переворот», который может привести к дестабилизации обстановки в стране, заявил президент Николас Мадуро. Накануне в Боливарианской Республике вновь были зафиксированы перебои в работе энергосистемы — значительная часть Венесуэлы оказалась обесточенной. С большой долей вероятности за атаками на главную венесуэльскую ГЭС стоит Вашингтон, считают эксперты. Как полагают аналитики, США пытаются создать жителям республики невыносимые условия для жизни, тем самым провоцируя их на беспорядки и подталкивая к смене режима в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телеобращения к народу страны 2 апреля заявил, что в республике готовится «электрический переворот».

«Сейчас полным ходом идёт развитие государственного электрического переворота, чтобы оставить без электричества страну, а значит, оставить народ без воды, заставить его разочароваться во власти и перейти к насилию, которое продвигается маленькими группами организаторов беспорядков», — цитирует Мадуро РИА Новости.

При этом глава республики подчеркнул, что власти не допустят создания в стране «ужасного положения».

Напомним, на прошлой неделе в Венесуэле вновь произошли перебои в работе энергосистемы. По информации газеты El Nacional, к 30 марта значительная часть страны была обесточена — отключение электричества наблюдалось в 21 штате из 23.

По словам министра связи и информации Хорхе Родригеса,атаки на крупнейшую электростанцию республики «Гури», приведшие к энергетическому коллапсу в стране, были произведены 7, 9, 11 и 25 марта.

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28 марта Мадуро заявил, что атаку на электростанцию совершил снайпер, стрелявший из винтовки. На следующий день, 29 марта, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о начале расследования причин сбоя в работе ГЭС. В качестве одной из основных версий произошедшего следствие рассматривает «террористическую атаку» на электростанцию, в результате которой было повреждено оборудование и произошёл сбой в подаче электроэнергии.

По словам Сааба, цель атаки на объект — спровоцировать новую волну столкновений в республике.

«Собранные данные свидетельствуют, что были подстрекательские акты саботажа, чтобы создать социальное волнение, взрыв и потом дать дорогу вмешательству», — отметил прокурор.

Напомним, ранее президент Венесуэлы возложил ответственность за энергетический коллапс в республике на Соединённые Штаты.

«Кибератака на венесуэльскую электрическую систему — это террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. И народ Венесуэлы победил террористическую атаку правительства Дональда Трампа, а сейчас мы готовимся двигаться вперёд», — подчеркнул Мадуро.

При этом в случившемся венесуэльский лидер напрямую обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Рычаг дестабилизации»

Вероятность того, что Вашингтон является инициатором «электрического переворота» в южноамериканской стране, крайне высока, считает политолог Александр Асафов.

«Для США отключение электроэнергии в Боливарианской Республике посредством теракта или с помощью работы американских спецслужб может быть эффективным рычагом дестабилизации ситуации в стране и одним из способов свержения режима действующего президента», — сказал Асафов в разговоре с RT.

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По словам эксперта, действуя террористическими методами, Вашингтон пытается запугать население страны и создать невыносимые условия жизни для венесуэльцев. «Атаки на ГЭС республики США могут осуществлять посредством сил искусственно созданной извне оппозиции», при этом исполнителями терактов также вполне могут быть местные жители, которых заинтересовали материально, полагает эксперт.

«Мадуро имеет все основания, чтобы выступать с обвинениями в адрес США. Им нужен повод для полномасштабного восстания, после которого последует силовое вторжение. Народное недовольство отключением электроэнергии Вашингтон вполне может конвертировать в видимость протеста, который затем можно будет использовать для поддержки оппозиции уже силовым путём», — констатировал Асафов.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников разделяет подобное мнение, однако, на его взгляд, в этот процесс могут быть вовлечены и другие игроки. Помимо США, в «электрическом перевороте» могут быть заинтересованы оппозиционные силы республики и соседняя Колумбия, пообещавшая поддержку спикеру парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо, пояснил эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем, по словам Александра Асафова, Гуаидо не является автором «электрического переворота», он только один из его инструментов.

«На место Гуаидо США могли бы назначить и другого человека, который бы точно так же выполнял свою роль.

Для Вашингтона важно решить вопрос с Венесуэлой до начала широкой избирательной кампании в США. Время не ждёт, поэтому они торопятся и жмут на все рычаги и педали с удвоенной силой. Заявление Мадуро реалистично, а вероятность проведения Белым домом «электрического переворота», чтобы спровоцировать новые волнения в республике, высока», — подчеркнул Асафов.

Эксперт также не исключил, что в механизме этого переворота могут быть задействованы «комитеты помощи свободе», о создании которых ранее заявлял Гуаидо.

«Делают ставку на восстание и хаос»

В понедельник самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал жителей республики реагировать акциями протеста на каждый случай отключения электричества в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию его выступления в приложении Periscope.

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Всякий раз, когда у нас нет света или воды, мы будем выходить на улицы протестовать, потому что это наше право», — заявил Гуаидо, призвав всех недовольных ситуацией в стране выйти на акцию протеста 6 апреля.

Напомним, в столице и других городах Боливарианской Республики в воскресенье прошли манифестации венесуэльцев, которые требовали наладить подачу электроэнергии и воды.

За неделю до появления новых проблем с электроснабжением на своей странице в Instagram Гуаидо призвал сторонников к проведению операции «Свобода» по захвату власти в стране. Для этого, по его словам, в республике будут созданы специальные «комитеты помощи свободе», задача которых — пропагандировать оппозиционные идеи.

По мнению Александра Асафова, протестные акции на улицах Каракаса и других городов страны организованы Вашингтоном, в то время как большинство венесуэльцев поддерживают Мадуро.

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«Причины беспорядков в Венесуэле можно объяснить тем, что США делают ставку на восстание и уличный хаос. Республика находится под плотным давлением американских спецслужб, и многие из этих беспорядков инициированы ими. Не стоит по картинке СМИ судить о настроениях народа. Если бы они действительно были таковыми, Мадуро сам бы покинул свой пост», — заявил эксперт.

С коллегой согласен и Николай Калашников, который считает, что у Мадуро сильная народная поддержка.

«До тех пор пока Мадуро продолжает реализовывать свою политику социальной поддержки беднейшего населения, электоральное большинство будет на его стороне», — пояснил Калашников.

Не исключено, что публичное заявление Мадуро о готовящихся планах со стороны его противников осуществить в республике «электрический переворот» повлияет на дальнейшие действия оппозиции, считает Асафов.

«Это может поменять сценарий тех, кто объявляет о перевороте 6 апреля. Возможно, это случится раньше: противники Мадуро станут искать новые уязвимые места, чтобы обрушить инфраструктуру страны и создать в республике хаос», — заявил эксперт.

Николай Калашников также не исключает возможности участия «комитетов помощи свободе» в энергетических атаках на ГЭС.

«Когда нет ресурсов на то, чтобы свергнуть власть, начинается дестабилизация путём формирования маленьких групп, которые провоцируют недовольство населения по тому или иному поводу», — сказал Калашников.

«Запас прочности»

Во вторник президент Венесуэлы назначил нового министра энергетики республики — Игора Гавирию. Ранее венесуэльский президент призвал членов правительства пересмотреть свою работу и заявил о планах изменения состава кабинета министров.

Как отмечает Александр Асафов, назначение нового министра энергетики говорит о том, что Мадуро действительно намерен провести реструктуризацию правительства и предпринимает определённые шаги для стабилизации ситуации в Венесуэле.

«Мадуро заявлял, что будет менять правительство, сейчас он реализует своё обещание. Это логично, поскольку страна вошла в сложный для неё период, когда нужны быстрые, новые решения и люди, которые готовы нести за них ответственность в тяжелейшей ситуации, когда республика находится под давлением США», — отметил эксперт.

Кроме того, для повышения эффективности отражения атак на систему электроэнергии страны Мадуро принял решение о восстановлении Министерства науки и технологий Венесуэлы.

Reuters

© Miraflores Palace

«Я решил восстановить Министерство науки и технологий и дать ему полный карт-бланш на изучение кибернетических и электромагнитных атак, чтобы выиграть энергетическую войну», — заявил лидер Венесуэлы в понедельник в эфире гостелевидения.

Также Мадуро утвердил план на месяц для восстановления электросистемы республики и ввёл нормы производства, распределения и потребления электроэнергии на следующие 30 дней.

«Это позволит сбалансировать процесс генерации энергии, её безопасную передачу, обслуживание и потребление», — пояснил глава Венесуэлы.

По мнению Александра Асафова, у властей Боливарианской Республики есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить сценария «электрического переворота» в стране.