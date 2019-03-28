Мадуро рассказал, каким образом была совершена атака на ГЭС «Гури»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране гидроэлектростанцию «Гури» была совершена снайпером, стрелявшим из винтовки.

«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки», — цитирует его El Nacional. 

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти страны приняли решение ещё на день продлить выходные из-за масштабного блэкаута.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.

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