Мадуро рассказал, каким образом была совершена атака на ГЭС «Гури»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране гидроэлектростанцию «Гури» была совершена снайпером, стрелявшим из винтовки.

«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки», — цитирует его El Nacional.

Maduro: Ataque al sistema eléctrico nacional se hizo con un fusil https://t.co/bAA5XV2jMzpic.twitter.com/F86acIy4U3 — El Nacional (@ElNacionalWeb) 28 марта 2019 г.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти страны приняли решение ещё на день продлить выходные из-за масштабного блэкаута.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.