Власти Венесуэлы объявили 28 марта очередным выходным из-за блэкаута

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в Twitter сообщил, что власти республики приняли решение ещё на день продлить выходные из-за масштабного блэкаута.

#VenezuelaLuchaPorLaPaz En este esfuerzo intenso de recuperación del Sist Elec Nacional, que sufrió el más grave ataque terrorista de la historia de Venezuela, el Gob bolivariano ha decidido suspender las actividades laborales y educativas mañana jueves 28. Nosotros Venceremos! — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 28 марта 2019 г. «Напряжённо занимаясь восстановлением работы национальной энергосистемы..., боливарианское правительство приняло решение остановить рабочую деятельность и школьные занятия в четверг, 28 марта», — уточнил он. Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти республики объявили среду, 27 марта, очередным выходным днём из-за перебоев в подаче электроэнергии. В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Боливарианской Республике.