Власти Венесуэлы объявили 28 марта очередным выходным из-за блэкаута

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в Twitter сообщил, что власти республики приняли решение ещё на день продлить выходные из-за масштабного блэкаута.

«Напряжённо занимаясь восстановлением работы национальной энергосистемы..., боливарианское правительство приняло решение остановить рабочую деятельность и школьные занятия в четверг, 28 марта», — уточнил он.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти республики объявили среду, 27 марта, очередным выходным днём из-за перебоев в подаче электроэнергии.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Боливарианской Республике.

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