Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

Короткая ссылка
Министерство связи и информации Венесуэлы сообщило о второй за сутки масштабной атаке на энергосистему страны после аварии на одной из крупнейших ГЭС.
Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны
  • Reuters

«После атаки в полдень в понедельник на национальную систему электроснабжения... в 21:50 (04:50 мск. — RT) была совершена другая масштабная атака на территории автотрансформаторов «Гури», — сообщается на странице министерства в Twitter.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение восстановлено почти на всей территории Боливарианской Республики после масштабного отключения света 25 марта.

В начале марта практически вся территория Венесуэлы оказалась обесточена из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции «Гури». Ответственность за данные отключения официальные власти возлагали на оппозицию во главе с лидером Национальной ассамблеи страны Хуаном Гуаидо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить