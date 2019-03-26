Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

Министерство связи и информации Венесуэлы сообщило о второй за сутки масштабной атаке на энергосистему страны после аварии на одной из крупнейших ГЭС.

«После атаки в полдень в понедельник на национальную систему электроснабжения... в 21:50 (04:50 мск. — RT) была совершена другая масштабная атака на территории автотрансформаторов «Гури», — сообщается на странице министерства в Twitter.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение восстановлено почти на всей территории Боливарианской Республики после масштабного отключения света 25 марта.

В начале марта практически вся территория Венесуэлы оказалась обесточена из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции «Гури». Ответственность за данные отключения официальные власти возлагали на оппозицию во главе с лидером Национальной ассамблеи страны Хуаном Гуаидо.