В Венесуэле произошло новое масштабное отключение света

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План действий при чрезвычайных ситуациях активирован в транспортной системе Венесуэлы в связи с новыми масштабными отключениями электричества. Об этом сообщил министр транспорта страны Иполито Абреу.

«По указанию президента Николаса Мадуро Министерство транспорта активировало план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с событиями в электрической сфере, в системе железнодорожного и воздушного транспорта, что гарантирует его мобильность по различным направлениям», — написал он в Twitter.

По данным El Nacional, блэкаут затронул по меньшей мере 14 штатов.

В начале марта практически вся территория Венесуэлы была обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Гури». Отключение энергии зафиксировали в 22 из 23 штатов, а также в столичном округе. 

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