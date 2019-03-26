В Венесуэле заявили о восстановлении подачи электроэнергии почти на всей территории страны

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии восстановлена почти на всей территории латиноамериканской страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра, которое транслировал телеканал «Телесур».

«Несмотря на то, что атака имела сходные характеристики с тем, что было 7 марта, мы смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось почти на всей территории страны», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Венесуэле произошло новое масштабное отключение света. Власти уже назвали произошедшее «атакой».

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