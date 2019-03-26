В Венесуэле заявили о восстановлении подачи электроэнергии почти на всей территории страны
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра, которое транслировал телеканал «Телесур».
«Несмотря на то, что атака имела сходные характеристики с тем, что было 7 марта, мы смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось почти на всей территории страны», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Венесуэле произошло новое масштабное отключение света. Власти уже назвали произошедшее «атакой».