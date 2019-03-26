Власти Венесуэлы объявили 27 марта выходным из-за перебоев в подаче электроэнергии

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своём аккаунте в Twitter сообщила, что власти республики объявили среду, 27 марта, очередным выходным днём из-за перебоев в подаче электроэнергии.

Seguimos trabajando en la restitución d servicio eléctrico bajo la dirección del Pdte @NicolasMaduro quien valorando el alcance dlos daños ocasionados x este ataque terrorista y para facilitar los trabajos ha prorrogado la suspensión d actividades escolares y laborales este 27/03 pic.twitter.com/XYe5BHTJqs — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 марта 2019 г.

«Мы продолжаем работать над восстановлением электроснабжения под руководством президента Николаса Мадуро, который, оценив масштаб ущерба, причинённого террористическим нападением, продлил отмену рабочего дня и учебных занятий до 27 марта включительно», — уточнила она.

Ранее стало известно, что правительство Венесуэлы приняло решение объявить 26 марта выходным днём после отключения электричества в большинстве штатов страны.

Также в Министерстве связи и информации республики сообщили об очередной масштабной атаке на энергосистему Венесуэлы после аварии на одной из крупнейших ГЭС.