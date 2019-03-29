Власти Венесуэлы начали расследование причин аварии в электросети

Власти Венесуэлы начали расследование причин аварии на крупнейшей электростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве штатов. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

«Мы назначили национального прокурора и двух прокуроров штата Боливар для проведения соответствующего расследования», — приводит его слова в эфире государственного телевидения Венесуэлы РИА Новости.

Одна из основных версий следствия связана с возможным выстрелом, который повредил оборудование и привёл к сбою в электросети.

Прокурор заявил, что целью атаки было спровоцировать столкновения в Венесуэле.

«Собранные данные свидетельствуют, что были подстрекательские акты саботажа, чтобы создать социальное волнение, взрыв и потом дать дорогу вмешательству», — подчеркнул он.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что крупнейшая в стране ГЭС была атакована снайпером, стрелявшим из винтовки.