«Узурпировал полномочия»: власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госдолжности в течение 15 лет

Законные власти Венесуэлы запретили самопровозглашённому президенту Хуану Гуаидо занимать государственные посты на протяжении 15 лет. В Каракасе отметили, что находящийся в статусе депутата Гуаидо совершил более 90 зарубежных поездок, не объяснив источник их финансирования. Тем временем США и Европарламент призвали ввести новые санкции против Венесуэлы и легитимного президента Мадуро, а Бразилия вслед за Дональдом Трампом высказалась против присутствия российских военных в Венесуэле.

Власти Венесуэлы запретили главе Национальной ассамблеи и самопровозглашённому президенту Хуану Гуаидо занимать любые государственные должности в течение 15 лет.

Об этом заявил глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо. По его словам, ведомство 11 февраля начало проверку собственности депутата Гуаидо. Поводом для разбирательства стало сокрытие сведений в декларации и незадокументированное получение средств из-за рубежа.

«Миграционное управление Венесуэлы выяснило, что депутат Хуан Гуаидо совершил свыше 90 поездок за рубеж на общую сумму более 300 млн боливаров, причём записей об источнике использованных им средств не обнаружено», — цитирует Аморосо издание Noticias24.

По словам венесуэльского чиновника, Гуаидо «узурпировал государственные полномочия и сотрудничал с зарубежными правительствами, чтобы навредить народу Венесуэлы».

«Учитывая, что 105-я статья работы управления дает возможность вводить санкции в виде лишения прав госслужаших, принимается решение отстранить гражданина Хуана Гуаидо от любых должностей», — заключил Аморосо.

С точки зрения Гуаидо запретившее ему госслужбу ведомство не обладает такими полномочиями.

«Так называемого контрольного управления не существует, ничего этого нет. Только законный Национальный парламент является единственной силой, которая способна назначить контрольный орган», — приводит слова Гуаидо Twitter Национальной ассамблеи.

.@jguaido " El supuesto Contralor no existe, la constituyente no existe nada de eso existe, El Parlamento Nacional legítimo, es el único poder que puede designar un Contralor" #PlanPaísEsSolución — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 28 марта 2019 г.

Напомним, что 23 января в Венесуэле начался политический кризис. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. США и ряд других западных государств признали Гуаидо легитимным лидером. Верховный суд Венесуэлы назвал действия оппозиционера незаконными.

Законные власти страны назвали действия Гуаидо попыткой государственного переворота, осуществляемую при поддержке Вашингтона. Каракас принял решение разорвать дипломатические отношения с Колумбией и Соединёнными Штатами.

В Москве придерживаются точки зрения, что Мадуро продолжает оставаться единственным легитимным президентом. Об этом заявила 28 марта официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Господин Гуаидо может провозглашать себя кем угодно. Эти случаи описаны и в истории, и в медицине… Никакой реальной власти у господина Гуаидо нет, куда бы ни ездила его супруга», — сказала Захарова, упомянув недавний визит жены Гуаидо Фабианы Розалес в Белый дом.

Новые санкции

Тем временем США призвали Евросоюз ввести новые санкции против Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он сказал, что согласен с необходимостью введения новых санкций против Каракаса и добавил, что США попросили ЕС ввести новые ограничения против Мадуро. Таким образом Абрамс ответил на вопрос журналистов о том, собираются ли США поддержать анонсированные накануне аналогичные меры со стороны Европарламента.

Ранее ЕП призвал ввести дополнительные санкции против венесуэльских официальных лиц, а также их активов за рубежом.

«Ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии», — говорится в сообщении на сайте Европарламента. Орган призвал заблокировать визы этих лиц, а также их ближайших родственников.

Кроме того, Европарламент принял резолюцию с призывом инициировать расследование Международного уголовного суда против властей Венесуэлы и президента Мадуро.

Российские военные в Венесуэле

Глава МИД Бразилии вслед за президентом США Дональдом Трампом призвал российских военных покинуть Венесуэлу, если цель их пребывания в республике — поддержка Мадуро.

Также по теме «Политическая конкуренция»: как США пытаются препятствовать военному сотрудничеству России и Венесуэлы МИД РФ категорически отверг обвинения Вашингтона в адрес России о вмешательстве в дела Венесуэлы. Ранее палата представителей...

Напомним, 24 марта российские СМИ сообщили о прибытии в Каракас двух российских самолётов с группой военных специалистов для двусторонних консультаций.

«Если их задача — продление срока пребывания Мадуро у власти, то это означает, что ещё больше людей столкнутся с голодом и сбегут из страны, произойдёт ещё большая гуманитарная трагедия. Любые обстоятельства, способствующие страданиям венесуэльского народа, должны быть устранены», — сказал в интервью Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

По его словам, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате и попытаться убедить Москву и Пекин в том, что дипломатический переход власти в Венесуэле, которая является крупным экспортёром нефти, отвечает и их интересам.

Араужу сказал, что единственный выход из кризиса в Венесуэле — временные выборы при временном правительстве, во главе которого будет Гуаидо.

Ранее Трамп заявил, что России следует покинуть Венесуэлу, и для реализации этого сценария рассматриваются «все варианты».

В Москве ответили, что военнослужащие из России будут находиться в Венесуэле до тех пор, пока это будет необходимо .

«Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это всё делается на основе двусторонних договорённостей», — подчеркнула Захарова во время еженедельного брифинга.

Представитель МИД напомнила, что взаимодействие Москвы и Каракаса основано на договоре о военно-техническом сотрудничестве, и российская сторона ничего не нарушала — ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы.

«Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне», — отметила дипломат.