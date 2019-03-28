Болтон обсудил с вице-премьером Италии ситуацию в Венесуэле

Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провёл встречу с вице-премьером Италии Луиджи Ди Майо, во время которой стороны обсудили ситуацию в Венесуэле и партнёрство в рамках НАТО.

«Встретился с заместителем премьер-министра Италии Ди Майо, чтобы обсудить сотрудничество США и Италии в связи с кризисом в Венесуэле, урегулирование наших отношений с Китаем и наше тесное партнёрство в сфере безопасности в НАТО», — написал Болтон в своём Twitter.

Met Italy’s Deputy PM Di Maio this afternoon to discuss U.S.-Italian cooperation on the crisis in Venezuela, managing our relationship with China, and our strong security partnership in NATO. pic.twitter.com/DEjI2UnEJa — John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 марта 2019 г.

В начале февраля замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Италия не признаёт Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы.

Позднее в МИД Италии выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Там также поддержали позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости переговоров о международном посредничестве.

При этом в итальянском внешнеполитическом ведомстве призвали к проведению президентских выборов в Венесуэле в кратчайшие сроки.