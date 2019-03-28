Европарламент призвал к новым санкциям по Венесуэле

Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.

«Европарламент призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы», — говорится в тексте резолюции по Венесуэле, опубликованной на сайте ЕП.

Текст с поправками был одобрен при 310 голосах «за» и 120 «против».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.