Европарламент призвал к новым санкциям по Венесуэле

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Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении официальных лиц Венесуэлы, а также в отношении венесуэльских активов за рубежом.
Европарламент призвал к новым санкциям по Венесуэле
  • Reuters

«Европарламент призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы», — говорится в тексте резолюции по Венесуэле, опубликованной на сайте ЕП.

Текст с поправками был одобрен при 310 голосах «за» и 120 «против».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.

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