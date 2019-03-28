Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США провоцируют хаос в Венесуэле.
Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле
  • РИА Новости

«Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооружённые силы», — заявила она на брифинге.

По её словам, «всё это сознательное провоцирование хаоса, распада государства, в результате которого может просто не оказаться победителей».

«Вы в Вашингтоне это понимаете?» — добавила представитель российского МИД.

Ранее Захарова заявила, что предложения Запада о гуманитарной помощи Венесуэле на фоне блокировки её счетов в международных банках являются лицемерием.

21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».

В Белом доме также не исключали введения санкций против иностранных банков, которые ведут дела с правительством Николаса Мадуро. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить