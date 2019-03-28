Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле
- РИА Новости
«Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооружённые силы», — заявила она на брифинге.
По её словам, «всё это сознательное провоцирование хаоса, распада государства, в результате которого может просто не оказаться победителей».
«Вы в Вашингтоне это понимаете?» — добавила представитель российского МИД.
Ранее Захарова заявила, что предложения Запада о гуманитарной помощи Венесуэле на фоне блокировки её счетов в международных банках являются лицемерием.
21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».
В Белом доме также не исключали введения санкций против иностранных банков, которые ведут дела с правительством Николаса Мадуро.