Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания
- РИА Новости
«Он заявлял, что США выведут войска из Сирии, прошёл месяц. Хотелось бы уточнить: вышли или нет? Прежде чем распоряжаться судьбой других стран, я бы посоветовала так же свободно реализовывать обещания, которые даны международному сообществу», — приводит Интерфакс слова Захаровой.
27 марта Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Захарова отмечала, что российские специалисты находятся в латиноамериканской стране в соответствии с двусторонним договором.