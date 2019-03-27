Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия должна уйти из Венесуэлы.

«Он заявлял, что США выведут войска из Сирии, прошёл месяц. Хотелось бы уточнить: вышли или нет? Прежде чем распоряжаться судьбой других стран, я бы посоветовала так же свободно реализовывать обещания, которые даны международному сообществу», — приводит Интерфакс слова Захаровой.

27 марта Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Захарова отмечала, что российские специалисты находятся в латиноамериканской стране в соответствии с двусторонним договором.