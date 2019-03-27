Захарова прокомментировала предложения Запада о гумпомощи Венесуэле

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Предложения Запада о гуманитарной помощи Венесуэле на фоне блокировки её счетов в международных банках являются лицемерием. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Лондон, мировые банковские структуры под нажимом Вашингтона заморозили, украли $30 млрд, а теперь предлагают свою гуманитарную помощь, медикаменты, продовольствие на деньги, принадлежащие этому государству. И вот это глобальное лицемерие — фантастика», — приводит её слова РИА Новости.

21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».

В Белом доме также не исключали введения санкции против иностранных банков, которые ведут дела с правительством Николаса Мадуро. 

Также эксперт Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с Nation News внесение в конгресс США законопроекта о противодействии «влиянию» Москвы в Венесуэле.

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