Захарова прокомментировала предложения Запада о гумпомощи Венесуэле
«Лондон, мировые банковские структуры под нажимом Вашингтона заморозили, украли $30 млрд, а теперь предлагают свою гуманитарную помощь, медикаменты, продовольствие на деньги, принадлежащие этому государству. И вот это глобальное лицемерие — фантастика», — приводит её слова РИА Новости.
21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».
В Белом доме также не исключали введения санкции против иностранных банков, которые ведут дела с правительством Николаса Мадуро.
Также эксперт Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с Nation News внесение в конгресс США законопроекта о противодействии «влиянию» Москвы в Венесуэле.