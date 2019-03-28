Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты в течение 15 лет

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Власти Венесуэлы запретили лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты в течение 15 лет
  • Reuters

Об этом сообщает El Nacional.

Как отмечается, генеральный прокурор Венесуэлы Элвис Аморосо заинтересовался финансированием поездок Гуаидо за границу.

«Он совершил 91 поездку за границу без разрешения на сумму 570 млн боливаров, которую он не может оправдать своей зарплатой государственного служащего», — сказал Аморосо во время пресс-конференции.

По его словам, есть предположения, что Гуаидо «фальсифицировал данные в своей декларации и получил деньги от международных инстанций без уведомления».

Ранее в Венесуэле заявили о краже оппозицией более $30 млрд.

Также министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.

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