Россия доставила в Каракас партию гумпомощи с медицинскими модулями

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Россия доставила в Каракас очередную партию гуманитарной помощи с медицинскими модулями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Россия доставила в Каракас партию гумпомощи с медицинскими модулями
  • РИА Новости

«На днях в Каракас доставлена новая партия гуманитарной помощи с медицинскими модулями, в соответствии с основополагающими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в частности 46/182, и на основании обращения венесуэльского правительства», — сказал она во время брифинга.

21 марта в США пригрозили властям Венесуэлы «финансовым удушением».

В Белом доме также не исключали введения санкций против иностранных банков, которые ведут дела с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 

Также эксперт Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с Nation News внесение в конгресс США законопроекта о противодействии «влиянию Москвы в Венесуэле».

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