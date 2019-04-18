Канада «разочарована» мерами США по искам к фирмам, работающим на изъятых Кубой объектах

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Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Канада «глубоко разочарована» решением администрации американского лидера Дональда Трампа разрешить судебные иски против иностранных фирм, работающих на объектах недвижимости, которые Куба изъяла у американцев после революции 1959 года.

«Мы полностью защитим интересы канадцев, осуществляющих законную торговлю и инвестиции с Кубой», — цитирует CBC Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада «рассмотрит все варианты в ответ на это решение США».

«С тех пор как США объявили в январе о пересмотре Раздела III, правительство Канады регулярно взаимодействует с правительством США, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий для канадцев — опасений, которые давно и хорошо известны нашим партнёрам из США», — добавила глава МИД Канады.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил о введении новых санкций в отношении Кубы.

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