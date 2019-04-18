Канада «разочарована» мерами США по искам к фирмам, работающим на изъятых Кубой объектах

Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что Канада «глубоко разочарована» решением администрации американского лидера Дональда Трампа разрешить судебные иски против иностранных фирм, работающих на объектах недвижимости, которые Куба изъяла у американцев после революции 1959 года.

«Мы полностью защитим интересы канадцев, осуществляющих законную торговлю и инвестиции с Кубой», — цитирует CBC Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада «рассмотрит все варианты в ответ на это решение США».

«С тех пор как США объявили в январе о пересмотре Раздела III, правительство Канады регулярно взаимодействует с правительством США, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий для канадцев — опасений, которые давно и хорошо известны нашим партнёрам из США», — добавила глава МИД Канады.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил о введении новых санкций в отношении Кубы.